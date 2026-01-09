Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 2156 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
15:56 • 11340 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 18285 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 18857 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 17138 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 17926 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12935 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12847 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8986 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12925 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
84%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура9 января, 11:40 • 9506 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации9 января, 13:57 • 11021 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений9 января, 15:08 • 11228 просмотра
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ15:51 • 6848 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 12179 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 12253 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 59014 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 87152 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 60870 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 83190 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Кирилл Буданов
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Покровск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 58563 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 61175 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 82698 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 101094 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 141671 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что его вклад в установление мира является беспрецедентным. Он также заявил, что спас НАТО и обосновал необходимость контроля над Гренландией.

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме озвучил ряд резонансных заявлений, касающихся его роли в мировой политике, территориальных претензий США и отношений с Россией. Глава государства в очередной раз подчеркнул свою исключительность как лидера, способного менять мировой порядок. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп выразил убеждение, что его вклад в установление мира на планете является беспрецедентным. Он подверг критике решение Нобелевского комитета, упомянув своего предшественника Барака Обаму.

Я не могу вспомнить никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевскую премию больше, чем я

- заявил действующий президент.

Кроме того, Трамп приписал себе заслугу в сохранении Североатлантического альянса. По его мнению, именно его жесткая позиция по финансированию странами-членами позволила блоку выжить.

Я спас НАТО. Если бы не я, у вас сейчас не было бы НАТО

- подчеркнул он.

Ультиматум по Гренландии

Отдельное внимание президент уделил вопросу присоединения Гренландии. Он обосновал необходимость контроля над островом активностью геополитических соперников - России и Китая - в Арктическом регионе.

Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США и особые экономические зоны09.01.26, 22:24 • 1054 просмотра

По словам Трампа, вблизи берегов Гренландии сейчас массово фиксируют российские и китайские эсминцы, а также подводные лодки РФ.

Трамп дал понять, что США настроены решительно.

Я хотел бы заключить сделку по Гренландии простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это трудным способом

- отметил американский президент.

Он добавил, что Вашингтон не допустит оккупации острова другими государствами, поэтому "собирается что-то сделать" в ближайшее время.

Отношение к Путину и Мадуро

Отвечая на вопросы журналистов о возможности силовой операции против Владимира Путина - по аналогии с действиями США в отношении Николаса Мадуро - Трамп выразил скепсис.

Он заявил, что российского лидера вряд ли постигнет такая судьба, и добавил: "Ну, я не думаю, что это будет необходимо". Президент резюмировал, что ситуация с РФ отличается от венесуэльского сценария.

В США подтвердили задержание российского танкера Olina09.01.26, 16:54 • 2642 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Гренландия
Барак Обама
НАТО
Венесуэла
Китай
Соединённые Штаты