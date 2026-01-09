Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что его вклад в установление мира является беспрецедентным. Он также заявил, что спас НАТО и обосновал необходимость контроля над Гренландией.
Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме озвучил ряд резонансных заявлений, касающихся его роли в мировой политике, территориальных претензий США и отношений с Россией. Глава государства в очередной раз подчеркнул свою исключительность как лидера, способного менять мировой порядок. Об этом пишет УНН.
Детали
Трамп выразил убеждение, что его вклад в установление мира на планете является беспрецедентным. Он подверг критике решение Нобелевского комитета, упомянув своего предшественника Барака Обаму.
Я не могу вспомнить никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевскую премию больше, чем я
Кроме того, Трамп приписал себе заслугу в сохранении Североатлантического альянса. По его мнению, именно его жесткая позиция по финансированию странами-членами позволила блоку выжить.
Я спас НАТО. Если бы не я, у вас сейчас не было бы НАТО
Ультиматум по Гренландии
Отдельное внимание президент уделил вопросу присоединения Гренландии. Он обосновал необходимость контроля над островом активностью геополитических соперников - России и Китая - в Арктическом регионе.
По словам Трампа, вблизи берегов Гренландии сейчас массово фиксируют российские и китайские эсминцы, а также подводные лодки РФ.
Трамп дал понять, что США настроены решительно.
Я хотел бы заключить сделку по Гренландии простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это трудным способом
Он добавил, что Вашингтон не допустит оккупации острова другими государствами, поэтому "собирается что-то сделать" в ближайшее время.
Отношение к Путину и Мадуро
Отвечая на вопросы журналистов о возможности силовой операции против Владимира Путина - по аналогии с действиями США в отношении Николаса Мадуро - Трамп выразил скепсис.
Он заявил, что российского лидера вряд ли постигнет такая судьба, и добавил: "Ну, я не думаю, что это будет необходимо". Президент резюмировал, что ситуация с РФ отличается от венесуэльского сценария.
