Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме озвучил ряд резонансных заявлений, касающихся его роли в мировой политике, территориальных претензий США и отношений с Россией. Глава государства в очередной раз подчеркнул свою исключительность как лидера, способного менять мировой порядок. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп выразил убеждение, что его вклад в установление мира на планете является беспрецедентным. Он подверг критике решение Нобелевского комитета, упомянув своего предшественника Барака Обаму.

Я не могу вспомнить никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевскую премию больше, чем я - заявил действующий президент.

Кроме того, Трамп приписал себе заслугу в сохранении Североатлантического альянса. По его мнению, именно его жесткая позиция по финансированию странами-членами позволила блоку выжить.

Я спас НАТО. Если бы не я, у вас сейчас не было бы НАТО - подчеркнул он.

Ультиматум по Гренландии

Отдельное внимание президент уделил вопросу присоединения Гренландии. Он обосновал необходимость контроля над островом активностью геополитических соперников - России и Китая - в Арктическом регионе.

Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США и особые экономические зоны

По словам Трампа, вблизи берегов Гренландии сейчас массово фиксируют российские и китайские эсминцы, а также подводные лодки РФ.

Трамп дал понять, что США настроены решительно.

Я хотел бы заключить сделку по Гренландии простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это трудным способом - отметил американский президент.

Он добавил, что Вашингтон не допустит оккупации острова другими государствами, поэтому "собирается что-то сделать" в ближайшее время.

Отношение к Путину и Мадуро

Отвечая на вопросы журналистов о возможности силовой операции против Владимира Путина - по аналогии с действиями США в отношении Николаса Мадуро - Трамп выразил скепсис.

Он заявил, что российского лидера вряд ли постигнет такая судьба, и добавил: "Ну, я не думаю, что это будет необходимо". Президент резюмировал, что ситуация с РФ отличается от венесуэльского сценария.

В США подтвердили задержание российского танкера Olina