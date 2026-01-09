Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США и особые экономические зоны

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 644 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
15:56 • 10183 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 17173 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 17880 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 16475 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 17596 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12696 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12740 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8856 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12872 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура9 января, 11:40 • 8176 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации9 января, 13:57 • 10338 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений15:08 • 10481 просмотра
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ15:51 • 5536 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 11024 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 11090 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 58295 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 86484 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 60246 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 82624 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Львовская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 58319 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 60908 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 82472 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 100874 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 141455 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США и особые экономические зоны

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Президент Зеленский инициирует обсуждение соглашения о свободной торговле между Украиной и США с нулевыми тарифами. Он также предлагает особые экономические зоны и буферную зону на линии разграничения.

Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США и особые экономические зоны
Фото: Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал обсуждение соглашения о свободной торговле между Украиной и США. Это предложение является частью масштабного пакета мер по экономическому восстановлению, который должен стимулировать приток инвестиций в послевоенный период. Об этом глава государства сообщил в телефонном интервью Bloomberg в пятницу, пишет УНН.

Детали

Будущее соглашение предусматривает введение нулевых тарифов на торговлю с США. По словам Зеленского, особый режим может быть применен к отдельным промышленным регионам Украины. Это создаст существенные конкурентные преимущества по сравнению с соседними странами и станет гарантией экономической безопасности. Детали предложения президент планирует обсудить лично с Дональдом Трампом во время встречи, которая может состояться в конце этого месяца в США или на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится09.01.26, 07:44 • 13240 просмотров

Подготовку к переговорам координирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который провел консультации со специальными посланниками Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Зеленский подчеркнул, что ожидает от Вашингтона конкретных обязательств на случай повторной агрессии РФ.

Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного

- подчеркнул президент.

Буферная зона и урегулирование конфликта

Отдельным пунктом переговоров является создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на линии разграничения после потенциального перемирия. Согласно плану, территории, с которых будут отведены войска, получат специальный правовой и налоговый режим для жизни и работы гражданского населения. Зеленский назвал такой формат "сложным, но справедливым", отметив, что это потребует от России зеркальных шагов.

Альтернативным вариантом рассматривается прекращение боевых действий с фиксацией сил на текущих позициях. В таком случае спорные вопросы будут решаться дипломатически.

Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не о конфликте

- пояснил Зеленский, добавив, что такую договоренность легче контролировать международным наблюдателям.

Территориальная целостность и вооружение

Украина уже передала свои замечания по территориальным предложениям американской стороне для дальнейшего согласования с РФ. Президент выразил надежду получить реакцию Москвы на рамочное соглашение из 20 пунктов в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

Зеленский также отметил необходимость системной поддержки со стороны США, заметив, что Украина до сих пор ожидает полной поставки ранее обещанных систем ПВО Patriot и боеприпасов. 

Готовим совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины: Буданов пообщался с Хили09.01.26, 22:01 • 978 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Рустем Умеров
Давос
Bloomberg L.P.
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина