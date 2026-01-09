Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США и особые экономические зоны

Фото: Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал обсуждение соглашения о свободной торговле между Украиной и США. Это предложение является частью масштабного пакета мер по экономическому восстановлению, который должен стимулировать приток инвестиций в послевоенный период. Об этом глава государства сообщил в телефонном интервью Bloomberg в пятницу, пишет УНН.

Детали

Будущее соглашение предусматривает введение нулевых тарифов на торговлю с США. По словам Зеленского, особый режим может быть применен к отдельным промышленным регионам Украины. Это создаст существенные конкурентные преимущества по сравнению с соседними странами и станет гарантией экономической безопасности. Детали предложения президент планирует обсудить лично с Дональдом Трампом во время встречи, которая может состояться в конце этого месяца в США или на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Подготовку к переговорам координирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который провел консультации со специальными посланниками Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Зеленский подчеркнул, что ожидает от Вашингтона конкретных обязательств на случай повторной агрессии РФ.

Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного - подчеркнул президент.

Буферная зона и урегулирование конфликта

Отдельным пунктом переговоров является создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на линии разграничения после потенциального перемирия. Согласно плану, территории, с которых будут отведены войска, получат специальный правовой и налоговый режим для жизни и работы гражданского населения. Зеленский назвал такой формат "сложным, но справедливым", отметив, что это потребует от России зеркальных шагов.

Альтернативным вариантом рассматривается прекращение боевых действий с фиксацией сил на текущих позициях. В таком случае спорные вопросы будут решаться дипломатически.

Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не о конфликте - пояснил Зеленский, добавив, что такую договоренность легче контролировать международным наблюдателям.

Территориальная целостность и вооружение

Украина уже передала свои замечания по территориальным предложениям американской стороне для дальнейшего согласования с РФ. Президент выразил надежду получить реакцию Москвы на рамочное соглашение из 20 пунктов в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

Зеленский также отметил необходимость системной поддержки со стороны США, заметив, что Украина до сих пор ожидает полной поставки ранее обещанных систем ПВО Patriot и боеприпасов.

