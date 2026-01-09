$42.990.27
15:56 • 8586 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 15688 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 16666 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 15557 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 16951 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12401 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12520 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8686 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12787 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13523 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Готовим совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины: Буданов пообщался с Хили

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов обсудил с министром обороны Великобритании Джоном Хили механизмы реализации гарантий безопасности. Готовятся совместные действия для усиления оборонных возможностей Украины.

Готовим совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины: Буданов пообщался с Хили

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов обсудил с министром обороны Великобритании Джоном Хили механизмы пошаговой реализации гарантий безопасности со стороны Великобритании. Также Буданов сообщил, что готовятся совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины. Об этом Буданов написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Как заявил Буданов, на встрече под председательством Президента Украины услышали твердую позицию и слова поддержки от стратегического партнера Украины.

"Проинформировал об очередных ударах врага по украинским гражданским объектам, которые имеют все признаки системных военных преступлений, на что свободный мир должен действенно реагировать. Обсудили механизмы пошаговой реализации гарантий безопасности со стороны Великобритании. Готовим совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины", - написал Буданов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Обсудили варианты, как может работать британский контингент, который будет развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны. Кроме того, Хили заверил в готовности Великобритании помочь с поиском ракет для ПВО.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Джон Хили
Франция
Кирилл Буданов
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина