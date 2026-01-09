Готовим совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины: Буданов пообщался с Хили

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов обсудил с министром обороны Великобритании Джоном Хили механизмы пошаговой реализации гарантий безопасности со стороны Великобритании. Также Буданов сообщил, что готовятся совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины. Об этом Буданов написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Как заявил Буданов, на встрече под председательством Президента Украины услышали твердую позицию и слова поддержки от стратегического партнера Украины.

"Проинформировал об очередных ударах врага по украинским гражданским объектам, которые имеют все признаки системных военных преступлений, на что свободный мир должен действенно реагировать. Обсудили механизмы пошаговой реализации гарантий безопасности со стороны Великобритании. Готовим совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины", - написал Буданов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Обсудили варианты, как может работать британский контингент, который будет развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны. Кроме того, Хили заверил в готовности Великобритании помочь с поиском ракет для ПВО.