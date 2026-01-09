Готуємо спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України: Буданов поспілкувався з Гілі

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов обговорив з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі механізми покрокової реалізації гарантій безпеки з боку Великої Британії. Також Буданов повідомив, що готуються спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України. Про це Буданов написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як заявив Буданов, на зустрічі під головуванням Президента України почули тверду позицію та слова підтримки від стратегічного партнера України.

"Поінформував про чергові удари ворога по українських цивільних об’єктах, які мають усі ознаки системних воєнних злочинів, на що вільний світ має дієво реагувати. Обговорили механізми покрокової реалізації гарантій безпеки з боку Великої Британії. Готуємо спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України", - написав Буданов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни. Крім того, Гілі запевнив у готовності Великої Британії допомогти з пошуком ракет для ППО.