15:56 • 8652 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 15752 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 16717 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 15604 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 16979 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12412 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12533 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8700 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12790 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13530 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Готуємо спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України: Буданов поспілкувався з Гілі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов обговорив з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі механізми реалізації гарантій безпеки. Готуються спільні дії для посилення оборонних спроможностей України.

Готуємо спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України: Буданов поспілкувався з Гілі

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов обговорив з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі механізми покрокової реалізації гарантій безпеки з боку Великої Британії. Також Буданов повідомив, що готуються спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України. Про це Буданов написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як заявив Буданов, на зустрічі під головуванням Президента України почули тверду позицію та слова підтримки від стратегічного партнера України.

"Поінформував про чергові удари ворога по українських цивільних об’єктах, які мають усі ознаки системних воєнних злочинів, на що вільний світ має дієво реагувати. Обговорили механізми покрокової реалізації гарантій безпеки з боку Великої Британії. Готуємо спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України", - написав Буданов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни. Крім того, Гілі запевнив у готовності Великої Британії допомогти з пошуком ракет для ППО.

Павло Башинський

Політика
Війна в Україні
Джон Гілі
Франція
Кирило Буданов
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна