Вашингтон не планує послаблювати санкції проти російської нафти - міністр енергетики США

Сполучені Штати наразі зосередили всі свої військові ресурси на знищенні здатності Ірану вести війну та дестабілізувати регіон. Разом з тим Вашингтон також не планує послаблювати санкції проти росії. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, передає УНН.

За його словами, нинішня військова операція призводить до короткострокових перебоїв у постачанні енергоносіїв, однак у довгостроковій перспективі має зміцнити енергетичну безпеку.

"Усі наші військові ресурси зараз зосереджені на знищенні здатності Ірану вести війну та тероризувати регіон. Ми переживаємо короткострокове порушення енергетичних потоків, щоб у довгостроковій перспективі забезпечити їхню безпеку", – сказав Райт.

Він також зазначив, що США планують забезпечити безпечне транспортування нафти через Ормузьку протоку, щойно для цього з’являться додаткові ресурси.

"Коли ми зможемо виділити додаткові сили для супроводу танкерів через Ормузьку протоку, ми це зробимо", – наголосив міністр.

Райт підкреслив, що попри військову операцію глобальний ринок нафти залишається достатньо забезпеченим.

"Світ зараз добре забезпечений нафтою. США є найбільшим виробником нафти і природного газу у світі, і обсяги видобутку продовжують зростати", – зазначив він.

За словами глави американського енергетичного відомства, Вашингтон також не планує послаблювати санкції проти росії.

"росія не отримує жодного послаблення санкцій. Уся російська нафта, яка зараз перебуває на танкерах, зрештою буде розвантажена, зокрема в Китаї", — сказав Райт.

Крім того, він наголосив, що США разом із європейськими партнерами працюють над відмовою від використання російського збагаченого урану.

"Ми разом із нашими партнерами в Європі відмовляємося від російського збагаченого урану. Ми більше не будемо його використовувати — і більшість світу також", — підсумував міністр.

Нагадаємо

Група сенаторів від Демократичної партії ініціювала розслідування щодо рішення адміністрації Дональда Трампа пом'якшити обмеження на торгівлю російською нафтою для Індії. Законодавці надіслали офіційний лист голові Комітету Сенату з питань банківської справи Тіму Скотту з вимогою провести термінові слухання за участю міністра фінансів Скотта Бессента до кінця березня.