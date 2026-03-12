Нафта навряд чи досягне ціни у $200 - міністр енергетики США

Міністр енергетики США Кріс Райт у четвер заявив, що світові ціни на нафту навряд чи досягнуть 200 доларів за барель, попри те, що танкери з нафтою залишаються заблокованими в Ормузькій протоці, а війна США та Ізраїлю з Іраном загострюється, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Я б сказав, що навряд чи, але ми зосереджені на військовій операції та вирішенні проблеми", - сказав Райт CNN, відповідаючи на запитання про те, чи досягнуть ціни 200 доларів за барель - рівня, як заявив у середу іранський чиновник, якого ціни можуть досягти, якщо війна продовжить загострюватися.

"Готуйтеся до того, що ціна на нафту досягне 200 доларів за барель, тому що ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували", - заявив у середу Ібрахім Зольфакарі, прес-секретар штабу військового командування "Хатам аль-Анбія" у Тегерані.

Ціни на нафту підскочили на 6% майже до 100 доларів у четвер після того, як в іракському порту спалахнули два танкери після зіткнення з іранськими човнами, начиненими вибухівкою.

Нафта продовжує дорожчати, Brent знову злетіла до $100 на тлі атак Ірану

Зростання цін відбулося попри те, що понад 30 країн-членів Міжнародного енергетичного агентства вдень раніше оголосили про наймасштабніше в історії скоординоване скорочення світових запасів нафти на 400 мільйонів барелів, близько 40% яких припаде на США, найбільшого у світі виробника нафти.

МЕА погодило найбільше вивільнення резервів нафти в історії

Війна змусила країни Перської затоки на Близькому Сході скоротити загальний видобуток нафти щонайменше на 10 мільйонів барелів на день, що становить близько 10% світового попиту. У четвер МЕА заявило, що це найбільший збій у постачанні нафти в історії світового ринку.

Райт також заявив у четвер в інтерв'ю CNBC, що ВМС США зараз не можуть супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку, але "ймовірно", що це може статися до кінця місяця.

Атака на два нафтові танкери в Іраку призвела до зупинки нафтових терміналів