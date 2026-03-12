$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
13:11
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 58095 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 54495 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37875 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
Нефть вряд ли достигнет цены в $200 - министр энергетики США

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Крис Райт считает маловероятным скачок цен до 200 долларов, несмотря на блокаду Ормузского пролива. Нефть подорожала до 100 долларов из-за атак на танкеры.

Нефть вряд ли достигнет цены в $200 - министр энергетики США

Министр энергетики США Крис Райт в четверг заявил, что мировые цены на нефть вряд ли достигнут 200 долларов за баррель, несмотря на то, что танкеры с нефтью остаются заблокированными в Ормузском проливе, а война США и Израиля с Ираном обостряется, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы", - сказал Райт CNN, отвечая на вопрос о том, достигнут ли цены 200 долларов за баррель - уровня, как заявил в среду иранский чиновник, которого цены могут достичь, если война продолжит обостряться.

"Готовьтесь к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали", - заявил в среду Ибрагим Зольфакари, пресс-секретарь штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" в Тегеране.

Цены на нефть подскочили на 6% почти до 100 долларов в четверг после того, как в иракском порту загорелись два танкера после столкновения с иранскими лодками, начиненными взрывчаткой.

Нефть продолжает дорожать, Brent снова взлетела до $100 на фоне атак Ирана12.03.26, 10:59 • 2210 просмотров

Рост цен произошел несмотря на то, что более 30 стран-членов Международного энергетического агентства днем ранее объявили о самом масштабном в истории скоординированном сокращении мировых запасов нефти на 400 миллионов баррелей, около 40% которых придется на США, крупнейшего в мире производителя нефти.

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории11.03.26, 16:35 • 3550 просмотров

Война вынудила страны Персидского залива на Ближнем Востоке сократить общую добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в день, что составляет около 10% мирового спроса. В четверг МЭА заявило, что это самый большой сбой в поставках нефти в истории мирового рынка.

Райт также заявил в четверг в интервью CNBC, что ВМС США сейчас не могут сопровождать корабли через Ормузский пролив, но "вероятно", что это может произойти до конца месяца.

Атака на два нефтяных танкера в Ираке привела к остановке нефтяных терминалов12.03.26, 08:56 • 3038 просмотров

