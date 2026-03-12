Нефть вряд ли достигнет цены в $200 - министр энергетики США

Министр энергетики США Крис Райт в четверг заявил, что мировые цены на нефть вряд ли достигнут 200 долларов за баррель, несмотря на то, что танкеры с нефтью остаются заблокированными в Ормузском проливе, а война США и Израиля с Ираном обостряется, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы", - сказал Райт CNN, отвечая на вопрос о том, достигнут ли цены 200 долларов за баррель - уровня, как заявил в среду иранский чиновник, которого цены могут достичь, если война продолжит обостряться.

"Готовьтесь к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали", - заявил в среду Ибрагим Зольфакари, пресс-секретарь штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" в Тегеране.

Цены на нефть подскочили на 6% почти до 100 долларов в четверг после того, как в иракском порту загорелись два танкера после столкновения с иранскими лодками, начиненными взрывчаткой.

Нефть продолжает дорожать, Brent снова взлетела до $100 на фоне атак Ирана

Рост цен произошел несмотря на то, что более 30 стран-членов Международного энергетического агентства днем ранее объявили о самом масштабном в истории скоординированном сокращении мировых запасов нефти на 400 миллионов баррелей, около 40% которых придется на США, крупнейшего в мире производителя нефти.

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории

Война вынудила страны Персидского залива на Ближнем Востоке сократить общую добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в день, что составляет около 10% мирового спроса. В четверг МЭА заявило, что это самый большой сбой в поставках нефти в истории мирового рынка.

Райт также заявил в четверг в интервью CNBC, что ВМС США сейчас не могут сопровождать корабли через Ормузский пролив, но "вероятно", что это может произойти до конца месяца.

Атака на два нефтяных танкера в Ираке привела к остановке нефтяных терминалов