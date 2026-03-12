$43.980.1150.930.10
09:02 • 2906 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
07:14 • 14302 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
11 марта, 19:47 • 28014 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 45368 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 46327 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
11 марта, 13:06 • 38854 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
11 марта, 12:47 • 42326 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 36749 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39591 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 35210 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Нефть продолжает дорожать, Brent снова взлетела до $100 на фоне атак Ирана

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Цены на нефть резко выросли на фоне угрозы блокировки Ормузского пролива и атак на суда. Аналитики прогнозируют подорожание барреля до 200 долларов.

Нефть продолжает дорожать, Brent снова взлетела до $100 на фоне атак Ирана

Цены на нефть выросли в четверг, с временным возвращением Brent к отметке 100 долларов, на фоне усиления атак Ирана на нефтяные и транспортные объекты на Ближнем Востоке, что вызвало опасения по поводу затяжного конфликта и перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,47 доллара, или на 4,86%, до 96,45 доллара за баррель к 07:33 GMT (09:33 по Киеву), достигнув ранее отметки 100 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $4,05, или на 4,64%, до $91,30.

В понедельник цена на нефть марки Brent достигла 119,50 долларов за баррель, самого высокого уровня с середины 2022 года, а затем упала после заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании войны с Ираном.

"Готовьтесь к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали", - заявил в среду представитель иранского военного командования в своем обращении к Соединенным Штатам.

Признаков деэскалации в Персидском заливе нет, и, как следствие, конца перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив не видно, заявили аналитики ING в четверг.

"Единственный способ достичь устойчивого снижения цен на нефть - это наладить поставки нефти через Ормузский пролив, - говорится в отчете ING. - А если нет, рыночные максимумы еще впереди".

Два иностранных танкера, которые перевозили иракское мазутное топливо, были атакованы неизвестными нападавшими в территориальных водах Ирака, в результате чего они загорелись, сообщил в среду агентству Reuters генеральный директор General Company for Ports Фархан аль-Фартуси.

Атака на два нефтяных танкера в Ираке привела к остановке нефтяных терминалов12.03.26, 08:56 • 2324 просмотра

Первоначальное расследование, проведенное иракскими службами безопасности, показало, что танкеры атаковали начиненные взрывчаткой лодки из Ирана.

Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось освободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти, чтобы помочь сдержать резкий рост цен после начала американо-израильской войны против Ирана. США предоставляют основную часть этой квоты - 172 миллиона баррелей - из своего стратегического нефтяного резерва.

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории11.03.26, 16:35 • 3460 просмотров

"Высвобождение МЭА запасов нефти может быть лишь временным решением, поскольку перебои в поставках нефти через Ормузский пролив и значительная остановка добычи в некоторых странах Ближнего Востока могут привести к долгосрочному дефициту предложения", - заявила Тина Тенг, рыночный стратег Moomoo ANZ.

Аналитики ING отметили, что существуют опасения относительно того, как быстро нефть сможет попасть на рынок и будет ли ее достаточно для удовлетворения потребностей потребителей до восстановления поставок через Ормузский пролив.

По сообщениям источников в четверг, Китай в марте ввел немедленный запрет на экспорт нефтепродуктов как еще один шаг по предотвращению потенциального внутреннего дефицита топлива, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

США ослабляют Китай через контроль над энергоресурсами Ирана - ЦПД10.03.26, 13:09 • 7058 просмотров

Юлия Шрамко

