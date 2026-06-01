Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время может состояться новый обмен военнопленными между Украиной и россией. Об этом Буданов сказал во время международного форума "Архитектура Безопасности", передает УНН.

Думаю, что в ближайшее время вы увидите обмен военнопленными – заявил он.

В то же время Буданов подчеркнул, что вопрос возвращения гражданских украинцев остается значительно более сложным, поскольку их нельзя обменивать на военных в равном количестве.

По его словам, возвращение гражданских происходит через отдельные механизмы.

Руководитель ОП также отметил, что работа по освобождению украинцев продолжается по поручению Президента Украины, однако темпы возвращения пока не соответствуют ожиданиям общества.

Напомним

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, россияне тормозят процесс обмена "1000 на 1000", несмотря на достигнутые договоренности.