Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Украинцам разрешили подавать заявки на компенсации по новым категориям в Реестре убытков

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Кабинет министров добавил 14 новых категорий в международный Реестр убытков от агрессии рф. Подать заявления можно будет через государственный сервис Дія.

Украинцам расширили перечень категорий заявлений в международный Реестр убытков от войны рф против Украины, сообщила в понедельник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"россия должна ответить за весь нанесенный Украине ущерб — и людям, и бизнесу, и государству. Международный Реестр убытков, созданный Украиной, ЕС и еще 43 странами мира со штаб-квартирой в Гааге, является одним из ключевых международных механизмов для будущего возмещения", - написала Свириденко.

Правительство расширило перечень категорий, по которым граждане, владельцы бизнесов, а также государство Украина смогут официально фиксировать ущерб и потери, нанесенные российской агрессией после 24 февраля 2022 года. К урегулированным постановлением категориям добавятся еще 14 новых

- сообщила Свириденко.

По ее словам, подать по ним заявления в международный Реестр убытков можно будет после того, как они будут открыты в "Дії". Сейчас через "Дія" уже можно подать заявления в международный Реестр убытков для Украины по 21 категории

Кроме уже имеющихся категорий, по словам Премьера:

  • граждане могут зафиксировать и в будущем получить компенсацию за потерю доступа к медицинской помощи, доступа к образованию, другие нарушения международного гуманитарного права, прав человека, законов и обычаев войны, а также дополнительные экономические потери;
    • владельцы бизнеса могут дополнительно зафиксировать потери культурных объектов, расходы на эвакуацию активов, другие экономические и гуманитарные убытки;
      • государство же зафиксирует уничтожение объектов культурного наследия, экологический ущерб, хищение природных ресурсов, гуманитарные расходы на поддержку пострадавшего населения, расходы на разминирование и очистку территорий, указала Свириденко.

        В декабре 2025 года было начато создание компенсационной комиссии. По состоянию на сегодняшний день 38 государств и Европейский Союз подписали Конвенцию. Сейчас продолжается процесс, необходимый для запуска ее работы, отметила Премьер.

