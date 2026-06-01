Украинцам разрешили подавать заявки на компенсации по новым категориям в Реестре убытков
Киев • УНН
Кабинет министров добавил 14 новых категорий в международный Реестр убытков от агрессии рф. Подать заявления можно будет через государственный сервис Дія.
Украинцам расширили перечень категорий заявлений в международный Реестр убытков от войны рф против Украины, сообщила в понедельник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"россия должна ответить за весь нанесенный Украине ущерб — и людям, и бизнесу, и государству. Международный Реестр убытков, созданный Украиной, ЕС и еще 43 странами мира со штаб-квартирой в Гааге, является одним из ключевых международных механизмов для будущего возмещения", - написала Свириденко.
Правительство расширило перечень категорий, по которым граждане, владельцы бизнесов, а также государство Украина смогут официально фиксировать ущерб и потери, нанесенные российской агрессией после 24 февраля 2022 года. К урегулированным постановлением категориям добавятся еще 14 новых
По ее словам, подать по ним заявления в международный Реестр убытков можно будет после того, как они будут открыты в "Дії". Сейчас через "Дія" уже можно подать заявления в международный Реестр убытков для Украины по 21 категории
Кроме уже имеющихся категорий, по словам Премьера:
- граждане могут зафиксировать и в будущем получить компенсацию за потерю доступа к медицинской помощи, доступа к образованию, другие нарушения международного гуманитарного права, прав человека, законов и обычаев войны, а также дополнительные экономические потери;
- владельцы бизнеса могут дополнительно зафиксировать потери культурных объектов, расходы на эвакуацию активов, другие экономические и гуманитарные убытки;
- государство же зафиксирует уничтожение объектов культурного наследия, экологический ущерб, хищение природных ресурсов, гуманитарные расходы на поддержку пострадавшего населения, расходы на разминирование и очистку территорий, указала Свириденко.
В декабре 2025 года было начато создание компенсационной комиссии. По состоянию на сегодняшний день 38 государств и Европейский Союз подписали Конвенцию. Сейчас продолжается процесс, необходимый для запуска ее работы, отметила Премьер.
