Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине готовится к запуску компенсационная комиссия, которая будет рассматривать ущерб, нанесенный рф гражданам

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Компенсационная комиссия, которая будет рассматривать ущерб, нанесенный россией, заработает в 2026 году. Она учтет события с 2014 года, а не только с 2022 года.

Готовится запуск компенсационной комиссии, которая будет рассматривать убытки, нанесенные россией гражданам. Важно, чтобы в этой работе были учтены события не только 2022 года, но и 2014 года. Об этом сообщила Постоянный Представитель Президента в Крыму Ольга Куришко в Media Center Ukraine, передает УНН.

Детали

Компенсационная комиссия, которая будет заниматься рассмотрением заявлений об убытках, нанесенных россией в ходе войны, поданных в Реестр убытков, планируется к запуску в 2026 году, хотя Реестр убытков уже функционирует с 2023 года. На сегодняшний день ведется работа над финализацией устава Компенсационной комиссии под эгидой Совета Европы, которая будет принимать решения о размере компенсаций.

Прямо сейчас происходит исторический момент – запуск работы компенсационной комиссии. Важно, чтобы в этой работе были учтены события не только 2022 года, но и 2014 года. Для нас важно в коммуникации с партнерами и в коммуникации с людьми донести, о каких видах компенсации может быть заявлено 

– сказала Куришко.

Она подчеркнула, что даже если пострадавшие находятся в третьих странах, они могут подать информацию в Реестр убытков о нанесенном ущербе.

Дополнение

Совет Европы сделал еще один шаг к созданию международного механизма компенсаций за агрессию рф против Украины.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщало 10 сентября, что вскоре в Международный реестр убытков смогут обратиться больше украинцев, пострадавших от российской агрессии. Подать заявления на возмещение смогут еще шесть категорий граждан.

В мае заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра заявляла, что компенсация пострадавшим должна охватывать весь ущерб от агрессии россии, начиная с 2014 года.

Анна Мурашко

