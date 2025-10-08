В Україні готується до запуску компенсаційна комісія, яка буде розглядати збитки, завдані рф громадянам

Готується запуск компенсаційної комісії, яка буде розглядати збитки, завдані росією громадянам. Важливо, щоб у цій роботі були враховані події не лише 2022 року, але й 2014 року. Про це повідомила Постійна Представниця Президента в Криму Ольга Куришко в Media Center Ukraine, передає УНН.

Деталі

Компенсаційна комісія, яка буде займатися розглядом заяв про збитки, завдані росією у ході війни, що подані до Реєстру збитків, планується до запуску у 2026 році, хоча Реєстр збитків вже функціонує з 2023 року. На сьогодні ведеться робота над фіналізацією статуту Компенсаційної комісії під егідою Ради Європи, яка буде ухвалювати рішення про розмір компенсацій.

Прямо зараз відбувається історичний момент – запуск роботи компенсаційної комісії. Важливо, щоб у цій роботі були враховані події не лише 2022 року, але й 2014 року. Для нас важливо у комунікації з партнерами та у комунікації з людьми донести, про які види компенсації може бути заявлено – сказала Куришко.

Вона наголосила, що навіть якщо постраждалі знаходяться у третіх країнах, вони можуть подати інформацію до Реєстру збитків про завдану шкоду.

Доповнення

Рада Європи зробила ще один крок до створення міжнародного механізму компенсацій за агресію рф проти України.

Міністерство цифрової трансформації України повідомляло 10 вересня, що невдовзі до Міжнародного реєстру збитків зможуть звернутися більше українців, які постраждали від російської агресії. Подати заяви на відшкодування матимуть можливість ще шість категорій громадян.

У травні заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявляла, що компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії росії, починаючи з 2014 року.