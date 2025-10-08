$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8944 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19453 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22108 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24223 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22469 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20821 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18964 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
В Україні готується до запуску компенсаційна комісія, яка буде розглядати збитки, завдані рф громадянам

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Компенсаційна комісія, що розглядатиме збитки, завдані росією, запрацює у 2026 році. Вона врахує події з 2014 року, а не лише з 2022 року.

В Україні готується до запуску компенсаційна комісія, яка буде розглядати збитки, завдані рф громадянам

Готується запуск компенсаційної комісії, яка буде розглядати збитки, завдані росією громадянам. Важливо, щоб у цій роботі були враховані події не лише 2022 року, але й 2014 року. Про це повідомила Постійна Представниця Президента в Криму Ольга Куришко в Media Center Ukraine, передає УНН.

Деталі

Компенсаційна комісія, яка буде займатися розглядом заяв про збитки, завдані росією у ході війни, що подані до Реєстру збитків, планується до запуску у 2026 році, хоча Реєстр збитків вже функціонує з 2023 року. На сьогодні ведеться робота над фіналізацією статуту Компенсаційної комісії під егідою Ради Європи, яка буде ухвалювати рішення про розмір компенсацій.

Прямо зараз відбувається історичний момент – запуск роботи компенсаційної комісії. Важливо, щоб у цій роботі були враховані події не лише 2022 року, але й 2014 року. Для нас важливо у комунікації з партнерами та у комунікації з людьми донести, про які види компенсації може бути заявлено 

– сказала Куришко.

Вона наголосила, що навіть якщо постраждалі знаходяться у третіх країнах, вони можуть подати інформацію до Реєстру збитків про завдану шкоду.

Доповнення

Рада Європи зробила ще один крок до створення міжнародного механізму компенсацій за агресію рф проти України.

Міністерство цифрової трансформації України повідомляло 10 вересня, що невдовзі до Міжнародного реєстру збитків зможуть звернутися більше українців, які постраждали від російської агресії. Подати заяви на відшкодування матимуть можливість ще шість категорій громадян.

У травні заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявляла, що компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії росії, починаючи з 2014 року.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Ірина Мудра
Рада Європи
Україна