У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США

У суботу, 10 січня 2026 року, в аеропорту Каракаса приземлився вантажний літак LM-100J Super Hercules, який експлуатується компанією Pallas Aviation. Поява цього борту (реєстраційний номер N96MG, позивний WDE08) викликала значний резонанс, оскільки компанію неодноразово пов'язували з виконанням логістичних завдань в інтересах ЦРУ та уряду США. Після короткої зупинки літак вилетів у напрямку Пуерто-Рико. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Pallas Aviation відома виконанням складних чартерних місій у важкодоступних регіонах світу. Використаний літак LM-100J є цивільною версією військового C-130J і здатний працювати на коротких та необладнаних злітно-посадкових смугах із мінімальною наземною підтримкою.

Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро

Раніше цей борт помічали під час виконання конфіденційних рейсів у Східній Європі та Латинській Америці. Поточний візит до Венесуели пов'язують із необхідністю швидкого перекидання обладнання або персоналу для забезпечення безпеки американської делегації.

Оцінка відновлення роботи посольства

Приземлення спецлітака відбулося паралельно з першим офіційним візитом представників Державного департаменту США до Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро від влади. До складу делегації увійшли співробітники Відділу у справах Венесуели (VAU), який з 2019 року базувався в Боготі, а також виконувач обов’язків посла США в Колумбії Джон Макнамара.

Метою місії є "початкова оцінка потенційного поетапного відновлення дипломатичних операцій". Наразі американські дипломати вивчають технічний та безпековий стан будівлі посольства в Каракасі, яка була законсервована понад шість років тому.

Трамп вимагає $100 млрд інвестицій у венесуельську нафту: Exxon називає країну "непридатною для інвестування"