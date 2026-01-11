У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США

$42.990.00
10 січня, 11:45 • 15000 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 29774 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 28240 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 26007 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 25242 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31316 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54518 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38968 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38331 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31009 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко10 січня, 15:20 • 3760 перегляди
Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс10 січня, 15:42 • 3882 перегляди
Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський10 січня, 15:51 • 4012 перегляди
Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн10 січня, 16:35 • 3720 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 7738 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 36019 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83710 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 110252 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 81601 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 102652 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Тегеран
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9722 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13473 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69705 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71225 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91896 перегляди
Truth Social

У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США

Київ • УНН

 • 12 перегляди

10 січня 2026 року в Каракасі помітили вантажний літак компанії Pallas Aviation, яку пов'язують із ЦРУ. Це сталося на тлі першого офіційного візиту представників Держдепартаменту США до Венесуели для оцінки відновлення роботи посольства.

У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США

У суботу, 10 січня 2026 року, в аеропорту Каракаса приземлився вантажний літак LM-100J Super Hercules, який експлуатується компанією Pallas Aviation. Поява цього борту (реєстраційний номер N96MG, позивний WDE08) викликала значний резонанс, оскільки компанію неодноразово пов'язували з виконанням логістичних завдань в інтересах ЦРУ та уряду США. Після короткої зупинки літак вилетів у напрямку Пуерто-Рико. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Pallas Aviation відома виконанням складних чартерних місій у важкодоступних регіонах світу. Використаний літак LM-100J є цивільною версією військового C-130J і здатний працювати на коротких та необладнаних злітно-посадкових смугах із мінімальною наземною підтримкою.

Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро10.01.26, 23:46 • 2296 переглядiв

Раніше цей борт помічали під час виконання конфіденційних рейсів у Східній Європі та Латинській Америці. Поточний візит до Венесуели пов'язують із необхідністю швидкого перекидання обладнання або персоналу для забезпечення безпеки американської делегації.

Оцінка відновлення роботи посольства

Приземлення спецлітака відбулося паралельно з першим офіційним візитом представників Державного департаменту США до Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро від влади. До складу делегації увійшли співробітники Відділу у справах Венесуели (VAU), який з 2019 року базувався в Боготі, а також виконувач обов’язків посла США в Колумбії Джон Макнамара.

Метою місії є "початкова оцінка потенційного поетапного відновлення дипломатичних операцій". Наразі американські дипломати вивчають технічний та безпековий стан будівлі посольства в Каракасі, яка була законсервована понад шість років тому. 

Трамп вимагає $100 млрд інвестицій у венесуельську нафту: Exxon називає країну "непридатною для інвестування"10.01.26, 02:41 • 4342 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Дипломатка
Ніколас Мадуро
Державний департамент США
Колумбія
Пуерто-Рико
Венесуела