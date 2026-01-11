У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США
10 січня 2026 року в Каракасі помітили вантажний літак компанії Pallas Aviation, яку пов'язують із ЦРУ. Це сталося на тлі першого офіційного візиту представників Держдепартаменту США до Венесуели для оцінки відновлення роботи посольства.
У суботу, 10 січня 2026 року, в аеропорту Каракаса приземлився вантажний літак LM-100J Super Hercules, який експлуатується компанією Pallas Aviation. Поява цього борту (реєстраційний номер N96MG, позивний WDE08) викликала значний резонанс, оскільки компанію неодноразово пов'язували з виконанням логістичних завдань в інтересах ЦРУ та уряду США. Після короткої зупинки літак вилетів у напрямку Пуерто-Рико. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
Pallas Aviation відома виконанням складних чартерних місій у важкодоступних регіонах світу. Використаний літак LM-100J є цивільною версією військового C-130J і здатний працювати на коротких та необладнаних злітно-посадкових смугах із мінімальною наземною підтримкою.
Раніше цей борт помічали під час виконання конфіденційних рейсів у Східній Європі та Латинській Америці. Поточний візит до Венесуели пов'язують із необхідністю швидкого перекидання обладнання або персоналу для забезпечення безпеки американської делегації.
Оцінка відновлення роботи посольства
Приземлення спецлітака відбулося паралельно з першим офіційним візитом представників Державного департаменту США до Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро від влади. До складу делегації увійшли співробітники Відділу у справах Венесуели (VAU), який з 2019 року базувався в Боготі, а також виконувач обов’язків посла США в Колумбії Джон Макнамара.
Метою місії є "початкова оцінка потенційного поетапного відновлення дипломатичних операцій". Наразі американські дипломати вивчають технічний та безпековий стан будівлі посольства в Каракасі, яка була законсервована понад шість років тому.
