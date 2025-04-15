Пуерто-Ріко

На пляжі у Мексиці під час аварійної посадки літака з парашутистами загинув чоловік

Літак з чотирма канадськими парашутистами був змушений здійснити екстрену посадку на мексиканському пляжі, в результаті чого загинув 62-річний чоловік і були поранені люди, які перебували на борту літака.