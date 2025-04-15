В аеропорту Бостона пасажир рейсу JetBlue відкрив двері аварійного виходу та розгорнув аварійну гірку на злітній смузі. Інцидент стався після сварки чоловіка з дівчиною, його затримала поліція для допиту.
87% жителів Пуерто-Ріко залишились без електроенергії через масштабний збій в електромережі. Відновлення електропостачання може зайняти до 48 годин, пріоритет надається критичним об'єктам.
Країни по всьому світу розпочали святкування Нового 2025 року. В Дубаї влаштували грандіозний феєрверк біля Бурдж Халіфа, у
Дамаску також святкують, а в Пуерто-Ріко сталося масове відключення електроенергії.
Дональд Трамп організував передвиборчий захід у кабіні сміттєвоза у Вісконсині. Це була реакція на заяву Байдена, який нібито
назвав прихильників Трампа "сміттям".
Коментар Байдена про "сміття" на адресу прихильників Трампа викликав політичний скандал. Білий дім намагається пояснити, що
президент критикував лише коміка, який образив Пуерто-Ріко.
Ураган "Ернесто" послабшав до тропічного шторму, віддаляючись від Бермудських островів. Шторм спричинив перебої з електрикою та
водопостачанням у Карибському басейні, очікується його посилення біля Ньюфаундленду.
Пуерто-Рико оголосило надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через значне збільшення випадків захворювання на лихоманку денге
- з початку року було зареєстровано 549 випадків, що становить загрозу для системи охорони здоров'я острова.
Російські агенти стають сміливішими за кордоном і можуть стояти за гучними вбивствами російських перебіжчиків, таких як пілот, якого застрелили в Іспанії після того, як він захопив російський гелікоптер для України.
Літак з чотирма канадськими парашутистами був змушений здійснити екстрену посадку на мексиканському пляжі, в результаті чого
загинув 62-річний чоловік і були поранені люди, які перебували на борту літака.