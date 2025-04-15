Пуерто-Ріко

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 138 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3394 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28857 перегляди

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14 квітня, 16:00 • 159669 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138106 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141195 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 135905 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135854 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196657 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77704 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Пасажир JetBlue відкрив аварійний вихід літака через сварку з дівчиною

В аеропорту Бостона пасажир рейсу JetBlue відкрив двері аварійного виходу та розгорнув аварійну гірку на злітній смузі. Інцидент стався після сварки чоловіка з дівчиною, його затримала поліція для допиту.

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Масштабний блекаут у Пуерто-Ріко: острів зустрічає Новий рік без світла

87% жителів Пуерто-Ріко залишились без електроенергії через масштабний збій в електромережі. Відновлення електропостачання може зайняти до 48 годин, пріоритет надається критичним об'єктам.

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Світ зустрічає Новий рік (фото)

Країни по всьому світу розпочали святкування Нового 2025 року. В Дубаї влаштували грандіозний феєрверк біля Бурдж Халіфа, у Дамаску також святкують, а в Пуерто-Ріко сталося масове відключення електроенергії.

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Коментар Байдена про "сміття" на адресу прихильників Трампа викликав політичний скандал. Білий дім намагається пояснити, що президент критикував лише коміка, який образив Пуерто-Ріко.

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Літак з чотирма канадськими парашутистами був змушений здійснити екстрену посадку на мексиканському пляжі, в результаті чого загинув 62-річний чоловік і були поранені люди, які перебували на борту літака.

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