США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:42 • 964 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 4780 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
10:54 • 15052 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 25951 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 45202 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 74201 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 79010 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 103800 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 93028 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45214 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Майже тисяча солдатів та 348 БпЛА: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу2 листопада, 05:16 • 6520 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітейPhoto2 листопада, 05:43 • 16940 перегляди
Гегсет: відносини США та Китаю ніколи не були кращими2 листопада, 06:01 • 5094 перегляди
Масовий напад з ножем у лондонському поїзді: 10 людей поранено2 листопада, 06:20 • 8252 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозруPhoto09:32 • 14867 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
10:54 • 15066 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 25964 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 103806 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 93033 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 97341 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 29936 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 79010 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 97335 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 55975 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 64260 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Нептун (крилата ракета)
Фільм

США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Військові США модернізують колишню військово-морську базу Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико та будують об'єкти в цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа. Це свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть підтримати дії у Венесуелі.

США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters

Військові Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти у підтримці можливих дій у Венесуелі. Про це пише УНН з посиланням на результати візуального розслідування агентства Reuters.

Деталі

Будівельні роботи на колишній військово-морській базі Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, закритій ВМС понад 20 років тому, тривали 17 вересня, коли бригади почали розчищати та відновлювати асфальтування руліжних доріжок, що ведуть до злітно-посадкової смуги, згідно з фотографіями, зробленими Reuters.

До виведення ВМС з об'єкта в 2004 році, Рузвельт-Роудс була однією з найбільших військово-морських баз США у світі. База займає стратегічне розташування та пропонує великий простір для збору обладнання, повідомив один із американських посадовців.

Окрім модернізації можливостей посадки та зльоту на Рузвельт-Роудс, США будують об'єкти в цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа на Віргінських островах США. Ці дві території США розташовані приблизно за 500 миль від Венесуели.

Агентство Reuters поспілкувалося з трьома військовими посадовцями США та трьома морськими експертами, які заявили, що нове будівництво в Пуерто-Рико та на Віргінських островах вказує на підготовку, яка може дозволити американським військовим проводити операції всередині Венесуели. Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово стверджував, що США сподіваються усунути його від влади.

російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі02.11.25, 06:05 • 17070 переглядiв

Усе це, я думаю, розроблено для того, щоб налякати режим Мадуро та генералів навколо нього, сподіваючись, що це створить тріщини

– сказав Reuters Крістофер Ернандес-Рой, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

Щоб контролювати військову діяльність США в регіоні протягом останніх двох місяців, Reuters фотографувало військові бази США та переглядало супутникові знімки, дані відстеження суден та рейсів, а також публікації в соціальних мережах. Інформаційне агентство також відстежувало переміщення військових суден США за допомогою наземних репортажів та фотографій і відео з відкритих джерел.

Нарощування військової сили в регіоні є найбільшим, не пов'язаним з ліквідацією наслідків стихійних лих, з 1994 року, коли Сполучені Штати відправили два авіаносці та понад 20 тисяч військовослужбовців на Гаїті для участі в операції "Підтримка демократії".

З початку вересня Сполучені Штати завдали щонайменше 14 ударів по ймовірних суднах з наркотиками в Карибському басейні та Тихому океані, вбивши 61 людину.

Удари по ймовірних суднах з наркотиками посилили напруженість у відносинах з Венесуелою та Колумбією та привернули увагу до частини світу, яка останніми роками отримувала обмежені ресурси в рамках американських збройних сил.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує завдавати ударів по об'єктах у Венесуелі, які використовуються для контрабанди наркотиків. Таку заяву він зробив на тлі повідомлень про розгляд адміністрацією можливості авіаударів.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Ніколас Мадуро
Гаїті
Колумбія
Reuters
Пуерто-Рико
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки