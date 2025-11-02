США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters

Військові Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти у підтримці можливих дій у Венесуелі. Про це пише УНН з посиланням на результати візуального розслідування агентства Reuters.

Деталі

Будівельні роботи на колишній військово-морській базі Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, закритій ВМС понад 20 років тому, тривали 17 вересня, коли бригади почали розчищати та відновлювати асфальтування руліжних доріжок, що ведуть до злітно-посадкової смуги, згідно з фотографіями, зробленими Reuters.

До виведення ВМС з об'єкта в 2004 році, Рузвельт-Роудс була однією з найбільших військово-морських баз США у світі. База займає стратегічне розташування та пропонує великий простір для збору обладнання, повідомив один із американських посадовців.

Окрім модернізації можливостей посадки та зльоту на Рузвельт-Роудс, США будують об'єкти в цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа на Віргінських островах США. Ці дві території США розташовані приблизно за 500 миль від Венесуели.

Агентство Reuters поспілкувалося з трьома військовими посадовцями США та трьома морськими експертами, які заявили, що нове будівництво в Пуерто-Рико та на Віргінських островах вказує на підготовку, яка може дозволити американським військовим проводити операції всередині Венесуели. Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово стверджував, що США сподіваються усунути його від влади.

російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі

Усе це, я думаю, розроблено для того, щоб налякати режим Мадуро та генералів навколо нього, сподіваючись, що це створить тріщини – сказав Reuters Крістофер Ернандес-Рой, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

Щоб контролювати військову діяльність США в регіоні протягом останніх двох місяців, Reuters фотографувало військові бази США та переглядало супутникові знімки, дані відстеження суден та рейсів, а також публікації в соціальних мережах. Інформаційне агентство також відстежувало переміщення військових суден США за допомогою наземних репортажів та фотографій і відео з відкритих джерел.

Нарощування військової сили в регіоні є найбільшим, не пов'язаним з ліквідацією наслідків стихійних лих, з 1994 року, коли Сполучені Штати відправили два авіаносці та понад 20 тисяч військовослужбовців на Гаїті для участі в операції "Підтримка демократії".

З початку вересня Сполучені Штати завдали щонайменше 14 ударів по ймовірних суднах з наркотиками в Карибському басейні та Тихому океані, вбивши 61 людину.

Удари по ймовірних суднах з наркотиками посилили напруженість у відносинах з Венесуелою та Колумбією та привернули увагу до частини світу, яка останніми роками отримувала обмежені ресурси в рамках американських збройних сил.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує завдавати ударів по об'єктах у Венесуелі, які використовуються для контрабанди наркотиків. Таку заяву він зробив на тлі повідомлень про розгляд адміністрацією можливості авіаударів.