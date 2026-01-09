Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури
Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ загинули 4 людини, серед них медик, 19 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, є перебої з електро- та водопостачанням.
Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ станом на 04:40 пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, наразі відомо про 4 загиблих.
Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою
За його словами, у Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА . Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Також внаслідок влучання уламків БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.
У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.
Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію.
У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків
БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо
У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.
"На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади", - додав Кличко.
У ніч на п'ятницю, 9 грудня, ворог здійснив комбіновану атаку на Київ. У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.
