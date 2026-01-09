$42.720.15
8 січня, 17:08
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Публікації
Ексклюзиви
Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ загинули 4 людини, серед них медик, 19 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, є перебої з електро- та водопостачанням.

Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури

Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ станом на 04:40 пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наразі відомо про 4 загиблих.

Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою

- розповів Кличко.

За його словами, у Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА . Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Також внаслідок влучання уламків БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.

Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків

БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо

- зазначив мер Києва.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

"На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади", - додав Кличко.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 9 грудня, ворог здійснив комбіновану атаку на Київ. У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені09.01.26, 03:22 • 3184 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ