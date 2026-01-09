Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры
В результате комбинированной вражеской атаки на Киев погибли 4 человека, среди них медик, 19 получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, есть перебои с электро- и водоснабжением.
В результате комбинированной вражеской атаки на Киев по состоянию на 04:40 повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, сейчас известно о 4 погибших.
Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали. Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой
По его словам, в Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БпЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. Также в результате попадания обломков БпЛА, произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.
В Деснянском районе в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.
Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.
В Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков
БпЛА возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо
В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.
"На всех локациях работают аварийно-спасательные бригады", - добавил Кличко.
В ночь на пятницу, 9 декабря, враг совершил комбинированную атаку на Киев. В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.
