Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены
Киев • УНН
В результате атаки на Киев погибли три человека, шестеро пострадали. В Дарницком районе из-за повторного попадания погиб медик, оказывавший помощь.
Число погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на пятницу, 9 декабря, возросло до трех человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, 6 человек пострадали, троих из них медики госпитализировали.
Впоследствии Кличко рассказал, что в Дарницком районе столицы, где БПЛА попал в жилой дом, произошло повторное попадание.
Погиб один медик и есть раненые медработники. Все они приехали оказывать помощь людям
В свою очередь начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Шевченковском районе россияне атаковали гражданский объект, а в Деснянском районе вражеская цель упала на территории оздоровительного учреждения.
Напомним
В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"08.01.26, 23:57 • 6040 просмотров