Верховный суд объявит решение относительно того, может ли Трамп участвовать в выборах

Верховный суд США вынесет решение относительно того, может ли бывший президент Трамп быть лишен права занимать должности в будущем в соответствии с 14-й поправкой за свою роль в атаке на Капитолий 6 января.