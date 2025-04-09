Дональд Трамп заявил, что надеется на завершение войны в Украине за 6 месяцев, изменив свое предыдущее заявление о 24 часах. Он также признал, что ситуация сложнее, чем предполагал ранее.
Дональд Трамп ослабил смягчил свою риторику относительно ключевых предвыборных обещаний после победы на выборах. Избранный президент признал сложность снижения цен и быстрого завершения войны в Украине.
Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в опросе Decision Desk HQ/The Hill, получив 52% шансов на победу против 42% у Харрис. Изменение прогноза связано с улучшением показателей Трампа в ключевых штатах.
Опрос Harvard CAPS/Harris показал небольшое преимущество Трампа над Харрис среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, в «шатких» штатах. В общенациональном масштабе Харрис сохраняет лидерство, но разрыв сокращается.
кремль понимает, что ядерные угрозы теряют эффективность. путин рассматривает «более тонкие» варианты реагирования на поддержку Украины Западом, избегая прямой эскалации.
Кандидат в президенты США Камала Харрис согласилась на два раунда дебатов с Дональдом Трампом. Штаб Харрис отверг предложение о дополнительных дебатах и подтвердил один раунд дебатов между кандидатами в вице-президенты.
Директор Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за инцидент покушения на бывшего президента Трампа, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы лидера большинства членов Палаты представителей.
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа, выступал против военной помощи США Украине, но не поддерживает российское вторжение, и ранее делал уничижительные замечания в адрес Трампа, прежде чем стать одним из его верных союзников.
В Демократической Республике Конго появился новый, более трансмиссивный штамм обезьяньей оспы "mpox", что вызывает беспокойство относительно его дальнейшего распространения.
Представитель кампании Байдена Сет Шустер подтвердил, что президент не выйдет из гонки, несмотря на беспокойство относительно его выступления на дебатах против Трампа.
Байден и Трамп проведут теледебаты на канале ст 27 июня перед официальным выдвижением кандидатов в президенты, без зрителей и с включенными микрофонами только во время ответов.
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о признании россии государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, который позволил бы гражданам США подавать в суд на россию за такие преступления, как пытки и захват заложников, и получать компенсацию за счет конфискованных российских активов.
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы посетить Капитолий 6 января 2021 года, в день, когда протестующие штурмовали и захватили здание, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.
Байден поручил американской разведке делиться данными об угрозах со стороны Китая и России с частным сектором и международными партнерами для усиления безопасности критически важной инфраструктуры США.
Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.
Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.
Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.
Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон планирует представить пакет помощи Украине с "важными нововведениями", когда Палата представителей вернется с каникул.
По словам Президента Зеленского, без поддержки США не будет хватать противовоздушной обороны, ракет "Патриот", средств радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов, что заставит отступать шаг за шагом.
Город Сакраменто принял резолюцию, гарантирующую, что городские ресурсы не будут использоваться для выполнения законов, ограничивающих доступ к гендерно-подтверждающей помощи.
Трамп начал продавать собственную Библию под названием "Боже, благослови Библию США" за 60 долларов, вдохновленную патриотической песней "Боже, благослови США".
Демократы в Конгрессе готовы поддержать предоставление помощи Украине в кредит, если это поможет выйти из тупика, хотя они предпочитают пакет экстренной внешней помощи в размере 60 миллиардов долларов для Украины.
Спикер Палаты представителей США предупредил сенаторов-республиканцев, что Палата представителей подготовит собственный проект пакета помощи Украине, который будет существенно отличаться от принятого Сенатом.
Верховный суд США вынесет решение относительно того, может ли бывший президент Трамп быть лишен права занимать должности в будущем в соответствии с 14-й поправкой за свою роль в атаке на Капитолий 6 января.
Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.
Палата представителей США одобрила законопроект о временном продлении финансирования федеральных учреждений, чтобы предотвратить "шатдаун" в стране.
Армия США сокращает свою численность на 24 000 солдат, или почти на 5%, из-за трудностей с набором и меняющейся среды безопасности.
Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление дополнительного финансирования Украине и предотвращения закрытия правительства.
Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.