Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 662 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 3456 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 6510 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 13091 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 9266 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 10735 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11345 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 9712 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 22488 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 06:59 • 12146 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 8700 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 22983 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 10483 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 12125 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 5628 просмотра
публикации
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 662 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 3456 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 13091 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22489 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 66977 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Германия
Великобритания
Соединённые Штаты
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22489 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 50366 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 60722 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 61615 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 75686 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Financial Times
Социальная сеть
Хранитель

Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Конгресс США предусмотрел 800 миллионов долларов помощи Украине в оборонном бюджете на два года, выделяя по 400 миллионов долларов на 2026 и 2027 годы. Общий оборонный бюджет США на 2026 год составит 901 миллиард долларов.

Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ

Конгресс США предусмотрел 800 миллионов долларов для помощи Украине в рамках своего оборонного бюджета на два года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

В текст законопроекта об оборонном бюджете (NDAA) включен раздел "Расширение и модификация инициативы по оборонной помощи Украине". Он предусматривает дополнительные 400 миллионов долларов финансирования на 2026 год и столько же на 2027 год.

Кроме того, оборонный бюджет США на 2026 год составит 901 миллиард долларов, тогда как президент Дональд Трамп ранее требовал 892,6 миллиарда.

Также данный проект закона предусматривает оценку "военной стратегии, целей и расстановки сил россии, которые влияют на страны Индо-Тихоокеанского региона", в частности, на Китай.

Напомним

Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро. Деньги планируют выделить из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Холм
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Нидерланды
Китай
Соединённые Штаты
Украина