Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ

Конгресс США предусмотрел 800 миллионов долларов для помощи Украине в рамках своего оборонного бюджета на два года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

В текст законопроекта об оборонном бюджете (NDAA) включен раздел "Расширение и модификация инициативы по оборонной помощи Украине". Он предусматривает дополнительные 400 миллионов долларов финансирования на 2026 год и столько же на 2027 год.

Кроме того, оборонный бюджет США на 2026 год составит 901 миллиард долларов, тогда как президент Дональд Трамп ранее требовал 892,6 миллиарда.

Также данный проект закона предусматривает оценку "военной стратегии, целей и расстановки сил россии, которые влияют на страны Индо-Тихоокеанского региона", в частности, на Китай.

Напомним

Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро. Деньги планируют выделить из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.