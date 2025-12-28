$41.930.00
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует Украине непростой 2026 год, который станет отправной точкой нового этапа. Он принесет трансформации и определение направления будущего страны.

Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год

Следующий, 2026 год, для Украины будет непростым, считает астролог Ксения Базиленко, в то же время он может стать отправной точкой нового этапа. Подробнее о том, что 2026 год приготовил для Украины, читайте в материале УНН

"2026 год не будет простым. Но это год, когда решается направление будущего Украины. Мы входим в него после тяжелейших испытаний предыдущих лет - и именно поэтому этот период несет не только напряжение, но и большой потенциал перемен", - говорит астролог.

Украина находится в точке, где старая реальность уже не может существовать, а новая еще формируется. По словам астролога, старая система трещит, скрытое выходит наружу.

Главный фон 2026 года: территория, выживание, государство.

К середине весны 2026 года Украина все еще будет проходить критический этап, связанный с сохранением территориальной целостности. Также будет ощущаться экономическое напряжение, возникнут вопросы собственности и ресурсов. 

"Это связано с действием глубоких кармических показателей, активных еще с предыдущих лет. Именно поэтому быстрых и легких решений быть не может.

В то же время важно: худшее уже позади. Плутон, который много лет давил на фундамент государства, постепенно отходит от наиболее разрушительных точек гороскопа Украины. Это означает, что период тотального выживания сменяется периодом трансформации", - считает астролог Ксения Базиленко. 

Территориальный вопрос: правда без иллюзий

В течение 2026 года полного возвращения всех оккупированных территорий ожидать не стоит, считает астролог. Вопрос границ остается болезненным и нестабильным как минимум до 2027–2028 годов.

Но возможны частичные изменения в ситуации, пересмотр позиций и подготовка почвы для будущих решений. И вопрос не решится быстро, а 2026 год, по словам астролога, станет одним из ключевых этапов. 

Ключевые периоды года, определяющие события

Первый период: февраль 2026

Февраль — один из важнейших месяцев года. Именно здесь возможны:

первые серьезные переговоры и 

попытки достижения договоренностей,

резкие события на политическом уровне.

"Важно, что в феврале 2026 года в гороскопе Владимира Зеленского активируются чрезвычайно сильные и редкие показатели. Транзитные планеты создают условия для больших перемен в его жизни. Могут появляться события, которые не зависят от личной воли. Судьба будет оказывать давление и заставлять принимать исторические решения", - считает астролог. 

Ксения Базиленко пояснила, что на практике это может означать изменение роли и статуса. 

"Февраль - месяц, когда решается не только судьба процессов, но и судьба конкретных фигур", - подчеркнула астролог. 

Второй период: конец весны, май 2026

Конец весны — период резких внутренних изменений. Возможны:

• серьезные перестановки во власти,

• политические кризисы,

• потеря доверия к отдельным структурам,

• масштабные разоблачения.

Старая система даст сбой и может появиться возможность смены власти или же коренного переформатирования управления. 

Третий период: конец августа – начало сентября 2026.

Это перспективный и конструктивный период года. Именно здесь возможно появление сильных международных коалиций, новых союзов и достижение реальных договоренностей. 

"Это не гарантия окончательного мира, но окно возможностей, которое может изменить вектор развития событий", - говорит Базиленко. 

Лето 2026: скандалы, разоблачения, очищение

Летний период может быть психологически тяжелым. В это время проявятся громкие разоблачения коррупции и тайные договоренности. 

Это болезненный, но очистительный процесс. Подобные периоды Украина уже проходила ранее и именно они впоследствии приводили к изменению курса.

Осень 2026: второй шанс

После напряженного лета осень дает возможность стабилизации. Это время:

• пересмотра решений,

• осознания ошибок,

• попытки выйти на новый уровень договоренностей.

При условии правильных шагов осень может стать точкой опоры.

Вывод

"2026 год — это не год потери.

Это год взросления, укрепления и переформатирования пути.  Украина входит в этот период с огромным опытом, выдержкой и силой, которую невозможно сломить. Да, изменения будут глубокими. Да, придется принимать непростые решения. Но именно эти процессы постепенно выводят страну из режима выживания в режим восстановления и формирования будущего", - говорит астролог. 

В 2026 году появится возможность: 

  • Изменить формат борьбы; 
    • Найти новых союзников;
      • Заложить фундамент для стабилизации. 

        2026 год имеет шанс стать временем сознательных решений и действий, открыть путь к новому циклу - 

        более зрелому, сильному и светлому, чем все, что было раньше.

        Евгений Царенко

        Общество
        Война в Украине
        Государственная граница Украины
        Владимир Зеленский
        Украина