$41.930.00
49.430.00
ukru
Ексклюзив
05:38 • 88 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 13780 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 27058 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 24928 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 22779 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 21426 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 19214 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 40634 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38617 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 104874 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
5м/с
90%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Захоплення Покровська, Гуляйполя, Костянтинівки та Мирнограда: Україна спростувала брехню росіян27 грудня, 20:37 • 3860 перегляди
Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечностіPhoto27 грудня, 21:03 • 4720 перегляди
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 8104 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 14909 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 11987 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 55902 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 104877 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 46075 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 75992 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 64390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США00:14 • 2892 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 19661 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 55904 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 22360 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 21694 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
YouTube
The Guardian
Соціальна мережа

Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко прогнозує Україні непростий 2026 рік, який стане відправною точкою нового етапу. Він принесе трансформації та вирішення напрямку майбутнього країни.

Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік

Наступний, 2026 рік, для України буде не простим, вважає астролог Ксенія Базиленко, водночас він може стати відправною точкою нового етапу. Детальніше про те, що 2026 рік приготував для України читайте у матеріалі УНН

"2026 рік не буде простим. Але це рік, коли вирішується напрямок майбутнього України. Ми входимо в нього після найважчих випробувань попередніх років — і саме тому цей період несе не лише напругу, а й великий потенціал змін", - каже астролог.

Україна перебуває в точці, де стара реальність уже не може існувати, а нова ще формується. За словами астролога, стара система тріщить, приховане виходить назовні.

Головне тло 2026 року: територія, виживання, держава.

До середини весни 2026 року Україна все ще проходитиме критичний етап, пов’язаний зі збереженням територіальної цілісності. Також відчуватиметься економічна напруга, постануть питання власності та ресурсів. 

"Це пов’язано з дією глибоких кармічних показників, активних ще з попередніх років. Саме тому швидких і легких рішень бути не може.

Водночас важливо: найгірше вже позаду. Плутон, який багато років тиснув на фундамент держави, поступово відходить від найбільш руйнівних точок гороскопу України. Це означає, що період тотального виживання змінюється періодом трансформації", - вважає астролог Ксенія Базиленко. 

Територіальне питання: правда без ілюзій

Протягом 2026 року повного повернення всіх окупованих територій очікувати не варто, вважає астролог. Питання кордонів залишається болючим і нестабільним щонайменше до 2027–2028 років.

Але можливі часткові зміни у ситуації, перегляд позицій та підготовка ґрунту для майбутніх рішень. Та питання не вирішиться швидко, а 2026 рік, за словами астролога, стане одним з ключових етапів. 

Ключові періоди року, які визначають події

Перший період: лютий 2026

Лютий — один із найважливіших місяців року. Саме тут можливі:

перші серйозні перемовини та 

спроби досягнення домовленостей,

різкі події на політичному рівні.

"Важливо, що у лютому 2026 року в гороскопі Володимира Зеленського активуються надзвичайно сильні й рідкісні показники. Транзитні планети створюють умови для великих змін у його житті. Можуть зʼявлятися події, які які не залежать від особистої волі. Доля чинитиме тиск і змушуватиме приймати історичні рішення", - вважає астролог. 

Ксенія Базиленко пояснила, що на практиці це може означати зміну ролі та статусу. 

"Лютий - місяць, коли вирішується не лише доля процесів, а й доля конкретних фігур", - наголосила астролог. 

Друге період: кінець весни, травень 2026

Кінець весни — період різких внутрішніх змін. Можливі:

• серйозні перестановки у владі,

• політичні кризи,

• втрата довіри до окремих структур,

• масштабні викриття.

Стара система дасть збій і може зʼявитися можливість зміни влади або ж докорінного переформатування управління. 

Третій період: кінець серпня – початок вересня 2026.

Це перспективний і конструктивний період року. Саме тут можлива поява сильних міжнародних коаліцій, нових союзів та досягнення реальних домовленостей. 

"Це не гарантія остаточного миру, але вікно можливостей, яке може змінити вектор розвитку подій", - каже Базиленко. 

Літо 2026: скандали, викриття, очищення

Літній період може бути психологічно важким. У цей час проявляться гучні викриття корупції та таємні домовленості. 

Це болісний, але очисний процес. Подібні періоди Україна вже проходила раніше і саме вони згодом приводили до зміни курсу.

Осінь 2026: другий шанс

Після напруженого літа осінь дає можливість стабілізації. Це час:

• перегляду рішень,

• усвідомлення помилок,

• спроби вийти на новий рівень домовленостей.

За умови правильних кроків осінь може стати точкою опори.

Висновок

"2026 рік — це не рік втрати.

Це рік дорослішання, укріплення й переформатування шляху.  Україна входить у цей період з величезним досвідом, витримкою і силою, яку неможливо зламати. Так, зміни будуть глибокими. Так, доведеться приймати непрості рішення. Але саме ці процеси поступово виводять країну з режиму виживання у режим відновлення і формування майбутнього", - каже астролог. 

У 2026 році зʼявиться можливість: 

  • Змінити формат боротьби; 
    • Знайти нових союзників;
      • Закласти фундамент для стабілізації. 

        2026 рік має шанс стати часом свідомих рішень та дій, відкрити шлях до нового циклу - 

        більш зрілого, сильного і світлого, ніж усе, що було раніше.

        Євген Царенко

        Суспільство
        Війна в Україні
        Державний кордон України
        Володимир Зеленський
        Україна