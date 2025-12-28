Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
Астролог Ксенія Базиленко прогнозує Україні непростий 2026 рік, який стане відправною точкою нового етапу. Він принесе трансформації та вирішення напрямку майбутнього країни.
"2026 рік не буде простим. Але це рік, коли вирішується напрямок майбутнього України. Ми входимо в нього після найважчих випробувань попередніх років — і саме тому цей період несе не лише напругу, а й великий потенціал змін", - каже астролог.
Україна перебуває в точці, де стара реальність уже не може існувати, а нова ще формується. За словами астролога, стара система тріщить, приховане виходить назовні.
Головне тло 2026 року: територія, виживання, держава.
До середини весни 2026 року Україна все ще проходитиме критичний етап, пов’язаний зі збереженням територіальної цілісності. Також відчуватиметься економічна напруга, постануть питання власності та ресурсів.
"Це пов’язано з дією глибоких кармічних показників, активних ще з попередніх років. Саме тому швидких і легких рішень бути не може.
Водночас важливо: найгірше вже позаду. Плутон, який багато років тиснув на фундамент держави, поступово відходить від найбільш руйнівних точок гороскопу України. Це означає, що період тотального виживання змінюється періодом трансформації", - вважає астролог Ксенія Базиленко.
Територіальне питання: правда без ілюзій
Протягом 2026 року повного повернення всіх окупованих територій очікувати не варто, вважає астролог. Питання кордонів залишається болючим і нестабільним щонайменше до 2027–2028 років.
Але можливі часткові зміни у ситуації, перегляд позицій та підготовка ґрунту для майбутніх рішень. Та питання не вирішиться швидко, а 2026 рік, за словами астролога, стане одним з ключових етапів.
Ключові періоди року, які визначають події
Перший період: лютий 2026
Лютий — один із найважливіших місяців року. Саме тут можливі:
перші серйозні перемовини та
спроби досягнення домовленостей,
різкі події на політичному рівні.
"Важливо, що у лютому 2026 року в гороскопі Володимира Зеленського активуються надзвичайно сильні й рідкісні показники. Транзитні планети створюють умови для великих змін у його житті. Можуть зʼявлятися події, які які не залежать від особистої волі. Доля чинитиме тиск і змушуватиме приймати історичні рішення", - вважає астролог.
Ксенія Базиленко пояснила, що на практиці це може означати зміну ролі та статусу.
"Лютий - місяць, коли вирішується не лише доля процесів, а й доля конкретних фігур", - наголосила астролог.
Друге період: кінець весни, травень 2026
Кінець весни — період різких внутрішніх змін. Можливі:
• серйозні перестановки у владі,
• політичні кризи,
• втрата довіри до окремих структур,
• масштабні викриття.
Стара система дасть збій і може зʼявитися можливість зміни влади або ж докорінного переформатування управління.
Третій період: кінець серпня – початок вересня 2026.
Це перспективний і конструктивний період року. Саме тут можлива поява сильних міжнародних коаліцій, нових союзів та досягнення реальних домовленостей.
"Це не гарантія остаточного миру, але вікно можливостей, яке може змінити вектор розвитку подій", - каже Базиленко.
Літо 2026: скандали, викриття, очищення
Літній період може бути психологічно важким. У цей час проявляться гучні викриття корупції та таємні домовленості.
Це болісний, але очисний процес. Подібні періоди Україна вже проходила раніше і саме вони згодом приводили до зміни курсу.
Осінь 2026: другий шанс
Після напруженого літа осінь дає можливість стабілізації. Це час:
• перегляду рішень,
• усвідомлення помилок,
• спроби вийти на новий рівень домовленостей.
За умови правильних кроків осінь може стати точкою опори.
Висновок
"2026 рік — це не рік втрати.
Це рік дорослішання, укріплення й переформатування шляху. Україна входить у цей період з величезним досвідом, витримкою і силою, яку неможливо зламати. Так, зміни будуть глибокими. Так, доведеться приймати непрості рішення. Але саме ці процеси поступово виводять країну з режиму виживання у режим відновлення і формування майбутнього", - каже астролог.
У 2026 році зʼявиться можливість:
- Змінити формат боротьби;
- Знайти нових союзників;
- Закласти фундамент для стабілізації.
2026 рік має шанс стати часом свідомих рішень та дій, відкрити шлях до нового циклу -
більш зрілого, сильного і світлого, ніж усе, що було раніше.