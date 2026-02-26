Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex

Земля під скандальною клінікою Odrex по вулиці Розкидайлівській в Одесі стала об’єктом кримінального розслідування. Правоохоронці перевіряють факти можливого самовільного розширення території ділянки та внесення змін до реєстрів без законних на те підстав. На тлі цієї справи одеський громадський активіст Олег Михайлик розповів, що "земельні схеми" в Одесі роками були можливі лише завдяки політичному прикриттю, зокрема з боку ексзаступника міського голови Михайла Кучука. Як родинний зв'язок між засновником Odrex та чиновником місцевого рівня міг посприяти розвитку медичного бізнесу Odrex, читайте в матеріалі УНН.

В основі історії з ділянкою на Розкидайлівській 69/71, де зараз розташована скандальна клініка Odrex, може бути корупційна схема, реалізація якої почалася ще в далекому 2007 році. Тоді ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:002:0003 та будівлю на ній отримала у власність швейна фабрика ТОВ "Фабрика "Акація". Земля була відведена під промислові потреби.

Попри цільове призначення, вже у 2012 році замість текстильних складів та швейних цехів на території розгорнув діяльність приватний медичний заклад Odrex. Саме в 2012 році могла відбутися зміна цільового призначення будівлі на території земельної ділянки у реєстрах – із "нежитлових будівель та споруд" на "нежитлові будівлі та споруди закладу охорони здоров’я" та незаконне розширення ділянки, що й розслідують правоохоронці.

Юридично це виглядало як оренда приміщення клікою Odrex у ТОВ "Фабрика "Акація". Проте як повідомля УНН раніше, орендодавець і орендар – це фактично одні й ті самі люди. Адже бенефіціарами ТОВ "Фабрика "Акація" та ТОВ "Медичний дім "Одрекс" вже зараз є давні партнери Леоніда Кучука: Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька та Євген Савицький. Сам Леонід Кучук також виступав бенефіціаром обох структур на зорі їх створення, але пізніше офіційно вийшов з власності.

Політичний "дах" та "Міша Мільйон"

Головними дійовими особами можливої корупційної схеми навколо земельної ділянки під скандальною клінікою є Кучуки: Леонід – засновник клініки Odrex, чиї структури сьогодні використовують цю землю та Михайло – чиновник місцевого рівня, який за часів мерів Гурвіца та Труханова обіймав посаду заступника міського голови. За повідомленнями ЗМІ вони пов'язані родинними зв'язками.

Михайло Кучук

Леонід Кучук

Саме цей ймовірний родинний зв’язок й міг стати "золотим ключиком" для оформлення земельної ділянки під скандальною Odrex та її подальшого можливого незаконного розширення і зміни цільового призначення, вважає громадський активіст Олег Михайлик.

Один зі співвласників клініки – це пан Леонід Кучук. А пан Михайло Кучук був заступником мера при відомому одеському мері Гурвіці. Потім він з'явився вже при Труханові, також заступник. Ні для кого не секрет, що завдяки пану Кучуку в Одесі з'явилося дуже багато скандальних будівель, у тому числі було захоплено дуже багато прибережної зони дельфінарієм, де чи то сам він, чи то його брат є також співвласником. З невеличкого дельфінарію розрісся багатоповерховий отель на декілька комплексів, тому що саме пан Кучук був заступником мера Одеси, який відповідав за будівництво і за видачу дозволів. Його всі знали, як "Міша Карман" або "Міша Мільйон" - розповідає одеський громадський активіст.

За словами Олега Михайлика, в Одесі роками діяла негласна система де контроль за законністю будівництва "вимикався", щойно мова заходила про інтереси впливових родин.

В мене немає ніякого здивування, що могли захопити частину території безкарно, безплатно, тому що пан Кучук на це закривав очі. І скажімо так, він не міг заборонити правоохоронцям на це звернути увагу, але таке негласне правило є в Одесі, воно завжди працювало тим більше раніше. - говорить Михайлик.

Активіст також звертає увагу на цинічну сторону цієї історії: поки приватний бізнес родича чиновника міг користуватись корупційними схемами і завдяки ним отримувати землю, розширювати її межі та змінювати цільове призначення – а значить і зрощувати свій бізнес, могли страждати від недоотриманих грошей у бюджет міста найнезахищеніші верстви населення. Адже гроші, вкрадені з міського бюджету через подібні земельні махінації – це кошти, відібрані у тих, хто найбільше потребує соціальної допомоги.

Будь-які будівлі, пов'язані з місцевими олігархами, з криміналом, великим криміналом, будівельною мафією, вони намагаються безкоштовно захопити. Максимально. Але безкоштовно це для бюджету, для них воно точно не безкоштовно, тому що те, що для них ніхто цього не бачить, то за це вони розраховуються. Приватна клініка, яка заробляє гроші, обкрадає фактично бюджет Одеси і одеситів. І тим більше, що, кажімо чесно, що обкрадають вони самих нещасних, самих нужденних людей, які скоріш за все, не зможуть туди звернутися. Окрім як по програмах, які фінансує НСЗУ - резюмує Олег Михайлик.

Замість висновків

Наразі Михайло Кучук перебуває під заочним арештом і втік з України, а Леонід Кучук, за даними журналістів, контролює медичний бізнес Odrex з-за кордону.

Тим часом адвокати скандальної клініки Odrex намагаються дистанціюватися від земельного скандалу. Вони стверджують, що претензії правоохоронців стосуються лише орендодавця – ТОВ "Фабрика "Акація". Проте, коли за обома компаніями стоять одні й ті ж прізвища та родинний вплив колишнього заступника мера міста Одеса, аргументи про начебто непричетність виглядають непереконливо.

Одесити ж залишаються спостерігачами того, як на їхній землі, можливо коштом недоотриманих бюджетом грошей, будується елітний медичний бізнес, користування яким для більшості закрите, через високий прайс на послуги.