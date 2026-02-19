Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?

Якщо у справі про можливе самовільне захоплення землі в Одесі на вулиці Розкидайлівській, де розташована скандальна одеська клініка Odrex, буде доведено порушення інтересів громади, це може мати серйозні наслідки для власників землі та клініки. Експерти наголошують, що мова може про визнання договорів на землю недійсними з подальшим знесенням самовільно збудованих конструкцій. Які реальні наслідки чекають на бенефіціарів медзакладу і чи може земля повернутися у власність одеської громади, читайте в матеріалі УНН.

Кримінальне провадження щодо можливої незаконної зміни меж та цільового призначення ділянки під скандальною клінікою Odrex набирає обертів. Поки адвокати клініки намагаються дистанціюватися від "чужих майнових проблем" орендодавця, юристи вказують на цілком конкретні механізми захисту інтересів одеської громади, які можуть поставити під загрозу існування орендованої будівлі, що виходить за межі земельної ділянки.

Радикальний сценарій: знесення будівлі Odrex

Адвокат Дмитро Касьяненко переконаний, що у випадках, якщо буде встановлено порушення інтересів держави або територіальної громади, прокуратура зможе діяти рішуче. За його словами, закон передбачає механізми, що дозволяють не просто виписати штраф, а фактично анулювати право власності на землю та знести обʼєкт зведений на ній.

Якщо встановлено порушення інтересів держави, територіальної громади або конкретних осіб, прокуратура має звернутися до суду з відповідним позовом в інтересах держави чи громадянина відповідно до ст. 23 Закону України "Про прокуратуру" та норм процесуального законодавства. Такий позов може стосуватися відшкодування шкоди, витребування майна, визнання правочинів недійсними, скасування реєстраційних дій чи інших способів захисту права, що забезпечує остаточну правову оцінку ситуації виключно судом - зазначає Дмитро Касьяненко.

На уточнююче запитання щодо того, чи обмежиться справа компенсацією, Дмитро Касьяненко дав чітку відповідь: наслідки можуть бути значно серйознішими за звичайне відшкодування збитків.

"Визнання недійсним договору з зобов'язанням знести",– додав адвокат.

Юридичний механізм: чому "домовитися" не вийде

На практиці логіка захисту інтересів громади, про яку говорить Дмитро Касьяненко, працює значно жорсткіше, ніж можуть сподіватися власники Odrex. Якщо експертиза підтвердить, що фундамент або стіни клініки хоча б на метр "виїхали" за межі офіційно відведеної ділянки, ситуація автоматично переходить у площину самовільного захоплення землі. У такому разі закон непохитний: оскільки земля не належить забудовнику, він не мав жодного права зводити на ній конструкції. Для суду це стає підставою для радикального рішення. Зокрема це може бути зобов’язання власника демонтувати саме ту частину будівлі, яка незаконно стоїть на муніципальній території.

Не менш критичною є ситуація з маніпуляціями в реєстрах. Якщо цільове призначення збудованого об’єкта було змінено на "заклад охорони здоров’я" без належних дозволів, такі реєстраційні дії можуть бути скасовані в судовому порядку. Це призведе до юридичного колапсу для клініки, адже будівля перестане мати призначення, що відповідає ліцензійним умовам МОЗ. Тож працювати та надавати медичні послуги у приміщеннях, які за документами є "нежитловими будівлями та спорудами" буде незаконно та автоматично матиме наслідки скасування виданих медичних ліцензій.

При цьому сподівання на те, що справу вдасться закрити виплатою компенсації чи штрафу, можуть виявитися марними. Громада міста, в інтересах якої діє прокуратура, часто зацікавлена не у відсотках від доходів приватного бізнесу, а у відновленні справедливості та звільненні своєї землі від незаконних забудов. У таких кейсах пріоритетом стає саме "чиста земля", що ставить під загрозу саме існування будівлі скандальної клініки Odrex.

Історія земельних маніпуляцій

Як раніше писав УНН, під пильну увагу правоохоронців потрапила головна локація скандальної клініки Odrex за адресою вул. Розкидайлівська, 69/71. Слідчі дії розгорнулися навколо підозрілих маніпуляцій із державними реєстрами, внаслідок яких будівля клініки змінила цільове призначення з "нежитлових будівель та споруд" на "нежитлові будівлі закладу охорони здоров’я", а сама будівля може виходити за межі відведеної ділянки (загальна площа земельної ділянки збільшили з 18 995,7 кв. м до 19 023,4 кв. м). Фактично, клініка Odrex може функціонувати у приміщеннях, юридична легальність яких викликає великі сумніви у контролюючих органів.

Схема "орендодавець-орендар": хто насправді стоїть за Odrex?

Щодо цієї кримінальної справи публічна стратегія захисту Odrex базується на спробі дистанціюватися від земельного скандалу. Адвокати наполягають: клініка лише орендує стіни у ТОВ "Фабрика Акація", а отже ТОВ "Медичний дім Одрекс" не має стосунку до проблем із реєстрацією землі та цільовим призначенням будівлі, зведеної на ній.

Проте розслідування УНН виявило, що цей розподіл лише формальність. Згідно з даними розміщеними на YouControl, обидві компанії контролюються однією групою осіб. Засновники орендаря ТОВ "Медичний дім Одрекс" та власника землі ТОВ "Фабрика Акація" збігаються: Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька та Євген Савицький.

Така "родинність" структур вказує на те, що одні й ті самі люди контролюють і будівлю, і медичний бізнес, який у ній працює. Це фактично нівелює тезу про "непричетність" клініки, адже власники землі та бенефіціари медустанови – одні й ті самі особи.

Що чекає на Odrex далі?

Наразі Приморський районний суд Одеси вже надав дозвіл на огляд ділянки з залученням спеціаліста-геодезиста. Це дозволить остаточно встановити межі розширення ділянки на муніципальну землю.

Поки власники намагаються видати слідчі дії за "тиск на бізнес", юридичне коло навколо земельної ділянки на Розкидайлівській звужується. Як свідчить досвід аналогічних справ, якщо факт самозахоплення землі буде підтверджено, ТОВ "Фабрика Акація" може загрожувати примусове повернення ділянки місту.