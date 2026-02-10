Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 8746 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 20990 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 30714 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 28218 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 26189 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 22134 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19652 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 20170 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30511 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 49106 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
57%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори 10 лютого, 02:57 • 6246 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 18221 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 5614 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 12219 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 11865 перегляди
Публікації
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 28 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 29749 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 37887 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 75925 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 97407 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Село
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 14728 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 16503 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 16772 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 43078 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 45178 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Starlink

Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Правоохоронці розслідують можливе незаконне розширення меж земельної ділянки та зміну її цільового призначення, де розташована клініка Odrex. Співвласники клініки та орендодавця землі мають практично ідентичний склад засновників.

Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки

Засновники скандальної клініки Odrex могли бути залучені до незаконного внесення змін у державні реєстри щодо земельної ділянки та об’єкта нерухомості, де розташований медичний заклад. Йдеться про можливе самовільне розширення меж землі та зміну її цільового призначення – саме тієї ділянки, де сьогодні працює клініка Odrex. Чи справді клініка "ні при чому", як це публічно стверджують її адвокати, і як насправді пов’язані Odrex та ТОВ "Фабрика Акація", читайте в розслідуванні УНН.

Правоохоронні органи розслідують обставини використання земельної ділянки та об’єктів нерухомості за адресою м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71 – саме там розташована головна локація скандальної клініки Odrex.

За версією слідства, на ділянці, що перебуває у власності ТОВ "Фабрика Акація", могли бути проведені реконструкції та зведені будівлі з виходом за межі відведеної землі й фактичним самовільним захопленням прилеглої території. Правоохоронці окремо перевіряють законність внесення змін до Державного реєстру речових прав: як щодо загальної площі об’єкта, так і щодо зміни його типу з "нежитлових будівель та споруд" на "нежитлові будівлі закладу охорони здоров’я".

За інформацією органів архітектурно-будівельного контролю Одеси, дозвільні документи на виконання будівельних робіт і введення об’єктів в експлуатацію за цією адресою не реєструвалися і не видавалися. Фахівець-геодезист також встановив, що частина будівлі, де розташована скандальна клініка Odrex може незаконно виходити за межі земельної ділянки, яка офіційно належить орендодавцю ТОВ "Фабрика Акація".

Важливо: йдеться не про перевірку медичної діяльності, а виключно про землю та нерухомість.

"Ми ні при чому": позиція адвокатів Odrex

Медичний дім Odrex та їх адвокати оприлюднили спільний пост, в якому наполягають, що клініка не має стосунку до ситуації з нерухомістю. 

Юридична особа, у якої Медичний дім Odrex орендує приміщення, отримала судову ухвалу про дозвіл на огляд будівлі та прилеглої території, де розташована головна локація клініки в Одесі. Йдеться виключно про дії, пов’язані з об’єктом нерухомості. Ця ухвала не стосується медичної діяльності, не пов’язана з ліцензуванням і не передбачає припинення роботи медичного закладу

- написали в Facebook.

Втім, твердження про повну непричетність клініки до орендодавців землі та будівлі виглядає щонайменше дивно. Адже відповідно до даних розміщених на сайті YouControl, ТОВ "Фабрика Акація" і ТОВ "Медичний дім "Одрекс" мають практично ідентичне коло засновників.

Так, співвласниками ТОВ "Фабрика Акація" є Ірина Зайкова (42%), Лариса Мисоцька (57,38%) та Євген Савицький (0,619%). Ті самі прізвища фігурують і серед засновників ТОВ "Медичний дім Odrex" – юридичної особи, на ліцензії якої сьогодні працює скандальна клініка. Контрольний пакет у цій компанії також зосереджений у Ірини Зайкової (61,69%), значну частку має Лариса Мисоцька (17,52%), Тиграну Арутюняну (20,56%), та Євген Савицький (0,23%), який в обох кейсах володіє найменшими частками.

За документами це різні юридичні особи. Але фактично контролюють і землю, і будівлі, і медичний бізнес, який там працює – одні й ті самі люди. За таких обставин публічна позиція адвокатів Odrex виглядає суперечливою: з одного боку, вони наполягають, що клініка не має жодного стосунку до перевірок, адже слідчі дії нібито стосуються виключно орендодавця. З іншого – відкриті реєстри свідчать, що власники землі, будівель і засновники клініки фактично збігаються. У такій ситуації теза про "чужі майнові проблеми" втрачає логіку та може бути свідомою брехнею для відволікання уваги.

НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів09.02.26, 14:30 • 37898 переглядiв

Де тут "тиск на бізнес"?

Так само легко розбивається і теза про нібито "тиск на бізнес", до якої адвокати клініки вчергове апелюють у своїй публічній заяві. 

Будь-які дії, які під час огляду будівлі можуть обмежити доступ до приміщень, електроживлення, кисневих систем або логістику персоналу, створюють прямі ризики. Це ризики для запланованих операцій, для стаціонарних пацієнтів і для тих, хто потребує безперервної терапії тут і зараз…Ми фіксуємо спроби використання господарських і майнових процедур як інструменту тиску на медичний заклад і лікарів

- написали в Facebook.

Втім, за інформацією редакції УНН, слідчі дії у кримінальному провадженні щодо незаконного захоплення землі та зміни її цільового призначення не передбачають жодного втручання в роботу медичного закладу. Йдеться про огляд земельної ділянки із залученням спеціаліста-геодезиста без входу до будівлі. Перевірка стосується виключно меж земельної ділянки та розміщення будівлі, а не функціонування операційних, реанімацій чи лікувального процесу.

За таких обставин твердження про загрозу стабільній роботі лікарні виглядає щонайменше перебільшеним. Ба більше, у публічній позиції адвокатів Odrex виникає очевидна суперечність: з одного боку, вони наполягають, що клініка не має жодного стосунку до перевірок, оскільки слідчі дії нібито стосуються виключно орендодавця. З іншого – говорять про "тиск на бізнес" і ризики саме для роботи медичного закладу.

У цій історії йдеться не про боротьбу держави з медициною і не про втручання в лікувальний процес. Йдеться про потенційне порушення земельного та реєстраційного законодавства, яке безпосередньо стосується інтересів одеської громади.

Питання, на які власникам скандальної Odrex доведеться відповісти

Досудове розслідування триває і остаточні висновки має зробити суд. Водночас уже зараз відкриті реєстри ставлять під сумнів публічну версію про повну непричетність скандальної клініки Odrex до історії із можливим самозахопленням землі на Розкидайлівській.

Якщо клініка позиціонує себе як флагман сучасної та відповідальної медицини, одесити мають право знати: на якій саме землі вона стоїть і за яких обставин ця земля отримала нові межі та нове цільове призначення.

Лілія Подоляк

Кримінал та НППублікації
Нерухомість
Odrex
Facebook
Одеса