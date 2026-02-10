Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки

Засновники скандальної клініки Odrex могли бути залучені до незаконного внесення змін у державні реєстри щодо земельної ділянки та об’єкта нерухомості, де розташований медичний заклад. Йдеться про можливе самовільне розширення меж землі та зміну її цільового призначення – саме тієї ділянки, де сьогодні працює клініка Odrex. Чи справді клініка "ні при чому", як це публічно стверджують її адвокати, і як насправді пов’язані Odrex та ТОВ "Фабрика Акація", читайте в розслідуванні УНН.

Правоохоронні органи розслідують обставини використання земельної ділянки та об’єктів нерухомості за адресою м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71 – саме там розташована головна локація скандальної клініки Odrex.

За версією слідства, на ділянці, що перебуває у власності ТОВ "Фабрика Акація", могли бути проведені реконструкції та зведені будівлі з виходом за межі відведеної землі й фактичним самовільним захопленням прилеглої території. Правоохоронці окремо перевіряють законність внесення змін до Державного реєстру речових прав: як щодо загальної площі об’єкта, так і щодо зміни його типу з "нежитлових будівель та споруд" на "нежитлові будівлі закладу охорони здоров’я".

За інформацією органів архітектурно-будівельного контролю Одеси, дозвільні документи на виконання будівельних робіт і введення об’єктів в експлуатацію за цією адресою не реєструвалися і не видавалися. Фахівець-геодезист також встановив, що частина будівлі, де розташована скандальна клініка Odrex може незаконно виходити за межі земельної ділянки, яка офіційно належить орендодавцю ТОВ "Фабрика Акація".

Важливо: йдеться не про перевірку медичної діяльності, а виключно про землю та нерухомість.

"Ми ні при чому": позиція адвокатів Odrex

Медичний дім Odrex та їх адвокати оприлюднили спільний пост, в якому наполягають, що клініка не має стосунку до ситуації з нерухомістю.

Юридична особа, у якої Медичний дім Odrex орендує приміщення, отримала судову ухвалу про дозвіл на огляд будівлі та прилеглої території, де розташована головна локація клініки в Одесі. Йдеться виключно про дії, пов’язані з об’єктом нерухомості. Ця ухвала не стосується медичної діяльності, не пов’язана з ліцензуванням і не передбачає припинення роботи медичного закладу - написали в Facebook.

Втім, твердження про повну непричетність клініки до орендодавців землі та будівлі виглядає щонайменше дивно. Адже відповідно до даних розміщених на сайті YouControl, ТОВ "Фабрика Акація" і ТОВ "Медичний дім "Одрекс" мають практично ідентичне коло засновників.

Так, співвласниками ТОВ "Фабрика Акація" є Ірина Зайкова (42%), Лариса Мисоцька (57,38%) та Євген Савицький (0,619%). Ті самі прізвища фігурують і серед засновників ТОВ "Медичний дім Odrex" – юридичної особи, на ліцензії якої сьогодні працює скандальна клініка. Контрольний пакет у цій компанії також зосереджений у Ірини Зайкової (61,69%), значну частку має Лариса Мисоцька (17,52%), Тиграну Арутюняну (20,56%), та Євген Савицький (0,23%), який в обох кейсах володіє найменшими частками.

За документами це різні юридичні особи. Але фактично контролюють і землю, і будівлі, і медичний бізнес, який там працює – одні й ті самі люди. За таких обставин публічна позиція адвокатів Odrex виглядає суперечливою: з одного боку, вони наполягають, що клініка не має жодного стосунку до перевірок, адже слідчі дії нібито стосуються виключно орендодавця. З іншого – відкриті реєстри свідчать, що власники землі, будівель і засновники клініки фактично збігаються. У такій ситуації теза про "чужі майнові проблеми" втрачає логіку та може бути свідомою брехнею для відволікання уваги.

НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів

Де тут "тиск на бізнес"?

Так само легко розбивається і теза про нібито "тиск на бізнес", до якої адвокати клініки вчергове апелюють у своїй публічній заяві.

Будь-які дії, які під час огляду будівлі можуть обмежити доступ до приміщень, електроживлення, кисневих систем або логістику персоналу, створюють прямі ризики. Це ризики для запланованих операцій, для стаціонарних пацієнтів і для тих, хто потребує безперервної терапії тут і зараз…Ми фіксуємо спроби використання господарських і майнових процедур як інструменту тиску на медичний заклад і лікарів - написали в Facebook.

Втім, за інформацією редакції УНН, слідчі дії у кримінальному провадженні щодо незаконного захоплення землі та зміни її цільового призначення не передбачають жодного втручання в роботу медичного закладу. Йдеться про огляд земельної ділянки із залученням спеціаліста-геодезиста без входу до будівлі. Перевірка стосується виключно меж земельної ділянки та розміщення будівлі, а не функціонування операційних, реанімацій чи лікувального процесу.

За таких обставин твердження про загрозу стабільній роботі лікарні виглядає щонайменше перебільшеним. Ба більше, у публічній позиції адвокатів Odrex виникає очевидна суперечність: з одного боку, вони наполягають, що клініка не має жодного стосунку до перевірок, оскільки слідчі дії нібито стосуються виключно орендодавця. З іншого – говорять про "тиск на бізнес" і ризики саме для роботи медичного закладу.

У цій історії йдеться не про боротьбу держави з медициною і не про втручання в лікувальний процес. Йдеться про потенційне порушення земельного та реєстраційного законодавства, яке безпосередньо стосується інтересів одеської громади.

Питання, на які власникам скандальної Odrex доведеться відповісти

Досудове розслідування триває і остаточні висновки має зробити суд. Водночас уже зараз відкриті реєстри ставлять під сумнів публічну версію про повну непричетність скандальної клініки Odrex до історії із можливим самозахопленням землі на Розкидайлівській.

Якщо клініка позиціонує себе як флагман сучасної та відповідальної медицини, одесити мають право знати: на якій саме землі вона стоїть і за яких обставин ця земля отримала нові межі та нове цільове призначення.