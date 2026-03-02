У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці за заробітки на міжнародних рейсах

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 2148 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 3840 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 5798 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 9892 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 12451 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 10690 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 12203 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14692 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 25885 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16268 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Популярнi новини
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 33983 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 13579 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майна 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 22320 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 20892 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 13259 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 2148 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 13481 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 21096 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 25886 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 135850 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 1984 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 9592 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 11041 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 74074 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 71638 перегляди
У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці за заробітки на міжнародних рейсах

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Семеро працівників "Укрзалізниці" постануть перед судом у Києві за незаконні заробітки на міжнародних рейсах. Вони продавали квитки без оформлення, завдавши компанії збитків на понад 8,7 млн гривень.

У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці за заробітки на міжнародних рейсах

Прокурори Київської міської прокуратури та Солом’янської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох працівників АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, учасники схеми скористалися високим попитом на квитки на міжнародні рейси та організували перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. За один квиток вони отримували від 300 до 500 євро, які ділили між собою.

Через їх дії компанія понесла збитки понад 8,7 млн гривень на низці міжнародних маршрутів.

Учасників схеми викрили у грудні 2024 року, після чого прокурори повідомили їм про підозри. Наразі досудове розслідування завершено, і обвинувальні акти передано до Солом’янського районного суду Києва.

Серед обвинувачених – голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції "Київ-Пасажирський", якого звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні службовим становищем.

Інші шість осіб, зокрема начальник резерву провідників станції "Київ-Пасажирський" та п’ять начальників поїздів, обвинувачуються у зловживанні службовим становищем у складі злочинної організації.

П'ять років життя - і нульовий результат – експрокурор САП про справу НАБУ щодо "Укрзалізниці", у якій прокуратура відмовилась від обвинувачення27.02.26, 15:12 • 18241 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал