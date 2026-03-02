У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці за заробітки на міжнародних рейсах
Київ • УНН
Семеро працівників "Укрзалізниці" постануть перед судом у Києві за незаконні заробітки на міжнародних рейсах. Вони продавали квитки без оформлення, завдавши компанії збитків на понад 8,7 млн гривень.
Прокурори Київської міської прокуратури та Солом’янської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох працівників АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, учасники схеми скористалися високим попитом на квитки на міжнародні рейси та організували перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. За один квиток вони отримували від 300 до 500 євро, які ділили між собою.
Через їх дії компанія понесла збитки понад 8,7 млн гривень на низці міжнародних маршрутів.
Учасників схеми викрили у грудні 2024 року, після чого прокурори повідомили їм про підозри. Наразі досудове розслідування завершено, і обвинувальні акти передано до Солом’янського районного суду Києва.
Серед обвинувачених – голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції "Київ-Пасажирський", якого звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні службовим становищем.
Інші шість осіб, зокрема начальник резерву провідників станції "Київ-Пасажирський" та п’ять начальників поїздів, обвинувачуються у зловживанні службовим становищем у складі злочинної організації.
П'ять років життя - і нульовий результат – експрокурор САП про справу НАБУ щодо "Укрзалізниці", у якій прокуратура відмовилась від обвинувачення27.02.26, 15:12 • 18241 перегляд