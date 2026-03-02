Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Київ • УНН
Зеленський заявив, що обговорюється питання щодо зміни європейського законодавства, щоб конфіскувати нафту затриманих суден “тіньового флоту” росії.
Україна спільно з керівництвом Європейського Союзу обговорює можливість конфіскації нафти із затриманих суден російського "тіньового флоту". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Ми обговорювали з представниками ЄС, з лідерами з Єврокомісії, з президентами ЄС. Ми обговорювали питання щодо зміни відповідно європейського законодавства, щоб конфіскувати нафту затриманих суден "тіньового флоту" росії. Це проговорюється
Він заявив, що вважає, що це буде правильним результатом.
Я вважаю, що це правильний результат, тому що затримання – це одна історія, потім їх відпускати, в принципі, впливу на тіньовий флот на зменшення нафти або грошей з цієї нафти, які йдуть потім на війну проти нас. Ну, такого результату не буде без зміни відповідного законодавства
Нагадаємо
1 березня бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Бельгії конфіскувати танкер із так званого "тіньового флоту" рф, який, за його словами, попри санкції США, ЄС та Великої Британії продовжував незаконно перевозити російську нафту під фальшивим прапором і з підробленими документами.