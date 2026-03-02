Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф

Україна спільно з керівництвом Європейського Союзу обговорює можливість конфіскації нафти із затриманих суден російського "тіньового флоту". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми обговорювали з представниками ЄС, з лідерами з Єврокомісії, з президентами ЄС. Ми обговорювали питання щодо зміни відповідно європейського законодавства, щоб конфіскувати нафту затриманих суден "тіньового флоту" росії. Це проговорюється

Він заявив, що вважає, що це буде правильним результатом.

Я вважаю, що це правильний результат, тому що затримання – це одна історія, потім їх відпускати, в принципі, впливу на тіньовий флот на зменшення нафти або грошей з цієї нафти, які йдуть потім на війну проти нас. Ну, такого результату не буде без зміни відповідного законодавства