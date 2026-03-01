Зеленський закликав конфісковувати танкери "тіньового флоту" рф після операції Бельгії
Київ • УНН
Український лідер закликав Європу змінити законодавство таким чином, щоб такі судна не лише зупиняли, а й вилучали з перенаправленням російської нафти на потреби безпеки.
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Бельгії конфіскувати танкер із так званого "тіньового флоту" рф, який, за його словами, попри санкції США, ЄС та Великої Британії продовжував незаконно перевозити російську нафту під фальшивим прапором і з підробленими документами. Про це глава держави повідомив у дописі в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, Україна вітає "сильний крок" проти фінансових можливостей москви та подякувала Франції за підтримку операції.
Окремо президент наголосив на необхідності модернізації європейського законодавства, щоб танкери з російською нафтою не лише зупиняли, а й конфісковували, а саму нафту спрямовували на потреби безпеки Європи.
Ми маємо бути рішучими. росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності
Нагадаємо
1 березня бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".