Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
07:44 • 19480 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 41177 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 51482 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 64822 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 69097 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 68659 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 51459 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 52419 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 54461 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Зеленський закликав конфісковувати танкери "тіньового флоту" рф після операції Бельгії

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Український лідер закликав Європу змінити законодавство таким чином, щоб такі судна не лише зупиняли, а й вилучали з перенаправленням російської нафти на потреби безпеки.

Зеленський закликав конфісковувати танкери "тіньового флоту" рф після операції Бельгії

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Бельгії конфіскувати танкер із так званого "тіньового флоту" рф, який, за його словами, попри санкції США, ЄС та Великої Британії продовжував незаконно перевозити російську нафту під фальшивим прапором і з підробленими документами. Про це глава держави повідомив у дописі в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, Україна вітає "сильний крок" проти фінансових можливостей москви та подякувала Франції за підтримку операції.

Окремо президент наголосив на необхідності модернізації європейського законодавства, щоб танкери з російською нафтою не лише зупиняли, а й конфісковували, а саму нафту спрямовували на потреби безпеки Європи.

Ми маємо бути рішучими. росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності

- підкреслив Зеленський, додавши, що якщо рф відкидає правила заради війни, то правила мають передбачати чітку й тверду відповідь.

Нагадаємо

1 березня бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейський Союз
Франція
Бельгія
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна