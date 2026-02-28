$43.210.00
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп заявив про смерть аятоли Алі Хаменеї, назвавши його "одним із найжорстокіших тиранів". Операція стала результатом співпраці з Ізраїлем та застосування надсучасних систем стеження.

Президент США Дональд Трамп публічно оголосив про смерть аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших тиранів в історії людства. Американський лідер підкреслив, що успішна операція стала результатом тісної співпраці з Ізраїлем та використання надсучасних систем стеження, від яких іранське керівництво не змогло сховатися. Про це Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі, пише УНН.

Деталі

У своїй заяві Трамп звернувся до представників Корпусу вартових Ісламської революції та поліції, зазначивши, що багато хто з них уже шукає можливості отримати імунітет в обмін на припинення боротьби.

Хаменеї, один із найзліших людей в історії, помер. Це справедливість не тільки для народу Ірану, але й для всіх великих американців і тих людей з багатьох країн світу, які були вбиті або понівечені Хаменеї та його бандою кровожерливих бандитів

- заявив Трамп.

Президент попередив, що шанс на мирне врегулювання та амністію діє лише зараз, а згодом на тих, хто продовжуватиме підтримувати колишній режим, чекає неминуча смерть. Він висловив сподівання на швидкий початок процесу відродження держави, яка була серйозно підірвана багаторічною диктатурою та масштабними військовими ударами останніх днів.

Продовження військового тиску заради миру на Близькому Сході

Попри ліквідацію ключових фігур іранського режиму, Дональд Трамп запевнив, що точні та інтенсивні бомбардування військових об'єктів триватимуть щонайменше тиждень або до повного досягнення поставлених цілей.

Головною метою цієї кампанії Білий дім називає встановлення стабільного миру в регіоні та глобальну безпеку. Американська адміністрація наголошує, що військовий тиск не припиниться, поки іранська військова машина не буде остаточно виведена з ладу, а загроза міжнародному порядку не буде повністю нівельована.

Степан Гафтко

