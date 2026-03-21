Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність

Овен - перший знак астрологічного року, він відкриває астрологічне коло. Цей Зодіакальний знак уособлює собою старт нового циклу, зародження всього нового, початок дій. Про те, з якого числа починається Овен та що це за знак Зодіаку, читайте у матеріалі УНН.

Деталі

Люди народжені у період з 21 березня по 19 квітня за зодіакальним гороскопом належать до знаку Овен. Цей знак часто асоціюється з весною та пробудженням.

Овен: характеристика знаку та основні риси характеру

Овни - люди дії, які мають неймовірну внутрішню силу. Вони рішучі та імпульсивні. Останнє часто грає з ними злий жарт, адже часто вони спочатку діють, а потім думають.

Сильні сторони:

лідерство та амбіційність - Овни народжені вести за собою інших;

сміливість - їх не лякають труднощі, навпаки без них вони нудяться;

енергійність та ентузіазм - Овни фонтанують ідеями, прагнуть бути першопрохідцями;

чесність і відкритість - їм непритаманне лицемірство, вони не люблять плітки та висловлюються відверто.

Слабкі сторони:

Імпульсивність - спочатку дія, а вже потім оцінка наслідків;

Нетерплячість - Овнам потрібен негайний результат, вони не люблять чекати;

Конфліктність - надмірна чесність та прямолінійність часто несумісні з пошуком компромісів;

Егоцентризм - Овни часто просто не помічають почуттів інших.

Овни розумні, але часто піддаються власним емоціям та впертості.

Планета Овна та його стихія

Планета Овнів - Марс. Це планета сили, рішучості та боротьби. Саме Марс дарує Овнам рішучість та навіть деяку агресивність, здатність долати перешкоди. А ще вона наділяє їх духом суперництва, витривалістю та сексуальністю. Овни завжди готові для викликів та часто створюють їх собі.

Стихія Овнів - вогонь. Саме тому цей знак має гарячий темперамент. Вони швидко спалахують, але так само швидко можуть і згаснути. Вогонь дарує їм нестримність, жагу руху та дій. Вогонь це не лише про руйнування, але і про нестримну жагу до життя.

Характеристика чоловіка Овна

Чоловік Овен - це лицар без страху і докору, але зі складним характером.

В житті, а надто у стосунках, він завойовник. Йому потрібно підкорювати неприступні фортеці, долати перешкоди. Він швидко може втратити інтерес до чогось, що легко отримати і не важливо це жінка, чи матеріальні блага, просування кар'єрними сходами. Чоловіки Овни - ревниві, але вони чесні та щирі у своїх почуттях. Це скоріше хлопець для пригод, захопливого та бурхливого роману, ніж відданий сім'янин, адже чоловіки Овни довго дорослішають.

Чоловіки Овни - природжені підприємці, кризові менеджери. Але вдома вони часто поводяться як діти. Рутинні справи мають виглядати як звершення та подвиги аби зацікавити цих чоловіків. Вони потребують похвали та визнання.

Характеристика жінки Овна

Жінки Овни мають сталевий характер, сильну волю та харизму. Вони незалежні та амбітні.

У стосунках вони не терплять нудьги, часто не розуміють проявів чужої слабкості. Жінки Овни можуть розчавити навіть сильних чоловіків. Для побудови гармонійних стосунків чоловік повинен бути сильнішим духом.

Жінки Овни вірні, але не терплять обмежень.

В роботі такі жінки часто доволі легко досягають висот, керівних посад. Але головною проблемою залишається нетерплячість та невміння доводити справу до кінця.

Овни: сумісність з іншими знаками

Овни непрості партнери, але знайдуться і ті з ким їх може поєднати спільний темп та енергійність, прагнення до пригод та досягнення цілей.

Ідеальна сумісність:

Леви - два вогняних знаки - Овни та Леви - можуть створити вибуховий зовні тандем всередині якого, однак, пануватиме гармонія та порозуміння.

Стрільці - вони як ніхто розуміють прагнення Овнів до пригод та свободи. Ці знаки здатні створити союз однодумців.

Близнюки - вигадливі та інтелектуальні Близнюки здатні захопити та втримувати увагу Овнів. Їх динамічна взаємодія вигідна для обох знаків: Овну не сумно, а Близнюки із захопленням реалізують виклики та цілі.

Водолії - ще один повітряний знак, який як і Близнюки здатен утворити з Овнами динамічний тандем. Водолії цінують та розуміють свободу, оригінальність та новизну.

Складна сумісність:

Раки - надто чутливий знак, якому складно взаємодіяти з прямолінійними Овнами. Обережність, а подекуди і повільність Раків, може дратувати імпульсивних та енергійних Овнів.

Козороги - представники цього знаку люблять все контролювати, вони прагнуть стабільності, продуманості. Овнів дратують рамки та консервативність. Але ці знаки можуть утворити ефективний діловий тандем, якщо Овен візьме на себе генерацію ідей, а Козоріг займеться їхньою реалізацією.

Терези - прагнення Терезів до балансу, певна нерішучість можуть вимотувати Овнів. Однак, якщо така пара має високе прагнення до саморозвитку та зростання, то такий союз може мати успіх.

Які камені підходять Овну

Овну, як знаку вогню, підходять камені, які посилюють його лідерські якості, енергійність, але водночас допомагають контролювати емоції та додають терпіння.

Алмаз (Діамант) - посилить енергію, подарує успіх у справах та ясність у думках. Вважається, що цей камінь захищає від пристріту.

Рубін - цей камінь спрямує вогняну енергію у мирне русло, додасть мудрості та сили.

Аметист - уособлює спокій, якого часто бракує Овнам. Цей камінь гасить спалахи гніву та підсилює інтуїцію.

Гранат - додасть впевненості в своїх силах та витривалості у реалізації планів.

Символи Овна та їх значення

Графічний символ Овна візуально нагадує баранячі роги. Це зображення символізує здатність йти напролом, рухатись уперед.

Основні кольори Овнів червоний та білий. Червоний - це колір Марса і символ пристрасті, а білий - символ чистоти та початку.

Овнів символізують залізо та сталь, адже саме ці метали символізують зброю, силу та міць. Прикраси з заліза та сталі додають Овнам енергії.

Найсильніший день тижня - вівторок, це день коли енергія Овнів зазвичай розкривається на повну силу.

