Запорізька атомна електростанція

МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.
Петро Котін заявив, що для безпечного перезапуску ЗАЕС потрібне виведення військ рф та розмінування.
В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.
СБУ зібрала докази проти 6 росіян, включаючи трьох генералів, за захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року. Вони віддавали накази атакувати станцію з важкого озброєння.
МАГАТЕ спростувало повідомлення про розлив палива на ЗАЕС, але перевірить паливні баки після отримання доступу. Експерти підтвердили, що дизель-генератори можуть працювати у разі втрати зовнішнього живлення.
МЗС України закликало МАГАТЕ перевірити ситуацію на ЗАЕС після пошкодження дизельного резервуара. Україна наголошує на нездатності рф забезпечити безпеку станції.
На окупованій ЗАЕС пошкоджено дизельний резервуар. Речник МЗС заявив, що росіяни не здатні забезпечити безпеку станції та закликав повернути ЗАЕС під контроль України.
У мзс рф заявили, що ЗАЕС є російським ядерним об'єктом і її передача Україні неможлива. Всі співробітники станції – громадяни росії, і "їхніми життями не можна грати".
Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС належить Україні. Її відновлення може тривати до 2,5 років. Трамп пропонував допомогу США в управлінні станцією.
В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 21:00.
Зеленський заявив, що всі українські АЕС є власністю народу. Він додав, що питання власності на ЗАЕС з Трампом не обговорювалося, але відкрите до інвестицій.
Під час розмови з Зеленським Трамп цікавився Запорізькою станцією та можливою участю США у її відновленні. Під час розмови йшлося лише про одну українську АЕС.
Президент заявив, що йому невідомо, чи обговорювали Трамп і путін питання ЗАЕС. Україна не дасть, щоб станція працювала без її участі, і розраховує на підтримку МАГАТЕ.
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо України обговорюються питання Курської області, ЗАЕС та окупованих територій. Припинення вогню - складний процес.
Президент України підписав законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" придбати обладнання в Болгарії для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.
США обговорювали з Україною питання територіальних поступок, зокрема і щодо Запорізької АЕС. Також обговорюються деталі остаточної угоди.
Ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестійкою. Команда МАГАТЕ майже щодня чула вибухи на різних відстанях від майданчика станції.
Окупаційний "суд" засудив 56-річну співробітницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років ув'язнення за нібито планування диверсії. Жінку звинуватили у спробі підриву ЛЕП в Енергодарі за співпраці з СБУ.
Глава МАГАТЕ назвав зміну місії на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною "надзвичайним винятком". Рішення було прийнято через неможливість безпечно провести ротацію та необхідність захистити життя персоналу.
Міністр енергетики України надіслав лист до голови МАГАТЕ щодо неприпустимості ротації експертів без погодження з Україною. Галущенко наголосив на необхідності проведення ротацій через підконтрольні Україні території.
росія порушує права експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, змушуючи їх перебувати на станції близько 80 днів під психологічним тиском. Окупанти заблокували законний маршрут евакуації через підконтрольну Україні територію.
На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.
росія будує лінії електропередачі з Криму для підключення ЗАЕС до своєї енергомережі. Експрацівник станції попереджає, що після підключення повернути ЗАЕС під контроль України буде майже неможливо.
Верховна Рада не підтримала блокуючі постанови щодо закону про купівлю реакторів "Росатому" для ХАЕС-3 і ХАЕС-4. Проект вартістю півмільярда євро передбачає добудову енергоблоків протягом 2,5-4 років.
За три роки війни рф здійснила більше 30 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Окуповано 18 ГВт генерації, включаючи ЗАЕС, а збитки сягають мільярдів доларів.
НАЕК "Енергоатом" готується до будівництва п'ятого і шостого енергоблоків AP1000 від Westinghouse. Будівництво одного блока може тривати близько 5 років за умови належного фінансування.
Глава МЗС України провів телефонні переговори з гендиректором МАГАТЕ щодо ядерної безпеки. Обговорили зрив ротації на ЗАЕС та нещодавній удар по ЧАЕС, Сибіга наголосив на важливості міжнародної реакції.
Команда МАГАТЕ не змогла провести заплановану ротацію на окупованій Запорізькій АЕС через атаку російським дроном 10 грудня. Нова група експертів мала замінити колег, які перебувають на станції вже два місяці.
Після удару російського безпілотника по конфайнменту ЧАЕС експерти МАГАТЕ виявили значні пошкодження, включаючи отвір 6 метрів. Рівень радіації на об'єкті залишається незмінним.
Російський дрон "Шахед" з 50 кг вибухівки атакував саркофаг 4-го реактора Чорнобильської АЕС. Зеленський заявив на Мюнхенській конференції, що цей удар демонструє небажання рф вести діалог.