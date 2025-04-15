Запорізька атомна електростанція

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 162255 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139947 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142716 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136392 перегляди

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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МАГАТЕ попередило, що біля Південноукраїнської АЕС було зафіксовано вісім БпЛА

МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.

Війна • 11 квітня, 13:08 • 6710 перегляди

рф небезпечно перезапускати ЗАЕС, а Україні для цього знадобиться до двох повоєнних років - голова Енергоатому

Петро Котін заявив, що для безпечного перезапуску ЗАЕС потрібне виведення військ рф та розмінування.

Війна • 7 квітня, 07:56 • 205428 перегляди

В Енергоатомі відреагували на чутки, що росія запускає окуповану ЗАЕС

В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.

Війна • 3 квітня, 15:07 • 12423 перегляди

Три генерали рф отримали підозри у справі про захоплення Запорізької АЕС - СБУ

СБУ зібрала докази проти 6 росіян, включаючи трьох генералів, за захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року. Вони віддавали накази атакувати станцію з важкого озброєння.

Війна • 3 квітня, 13:06 • 7006 перегляди

Дизель-генератори на ЗАЕС працездатні, але ситуація на станції складна - Гроссі

МАГАТЕ спростувало повідомлення про розлив палива на ЗАЕС, але перевірить паливні баки після отримання доступу. Експерти підтвердили, що дизель-генератори можуть працювати у разі втрати зовнішнього живлення.

Технології • 28 березня, 08:57 • 22477 перегляди

Україна попросила МАГАТЕ з’ясувати ситуацію щодо дизельного резервуара на ЗАЕС - Тихий

МЗС України закликало МАГАТЕ перевірити ситуацію на ЗАЕС після пошкодження дизельного резервуара. Україна наголошує на нездатності рф забезпечити безпеку станції.

Війна • 27 березня, 16:01 • 24918 перегляди

МЗС стало відомо про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС: Україна вказує на нездатність рф забезпечити безпеку станції

На окупованій ЗАЕС пошкоджено дизельний резервуар. Речник МЗС заявив, що росіяни не здатні забезпечити безпеку станції та закликав повернути ЗАЕС під контроль України.

Війна • 26 березня, 14:15 • 33232 перегляди

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

У мзс рф заявили, що ЗАЕС є російським ядерним об'єктом і її передача Україні неможлива. Всі співробітники станції – громадяни росії, і "їхніми життями не можна грати".

Війна • 25 березня, 20:18 • 27445 перегляди

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС належить Україні. Її відновлення може тривати до 2,5 років. Трамп пропонував допомогу США в управлінні станцією.

Війна • 25 березня, 18:46 • 21651 перегляди

Споживання електрики на сезонному рівні, але варто економити ввечері - Укренерго

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 21:00.

Суспільство • 25 березня, 08:59 • 12815 перегляди

Всі АЕС належать народу України: Зеленський відповів на заяву Трампа

Зеленський заявив, що всі українські АЕС є власністю народу. Він додав, що питання власності на ЗАЕС з Трампом не обговорювалося, але відкрите до інвестицій.

Політика • 20 березня, 14:42 • 9186 перегляди

Зеленський підтвердив зацікавленість США у відновленні Запорізької АЕС

Під час розмови з Зеленським Трамп цікавився Запорізькою станцією та можливою участю США у її відновленні. Під час розмови йшлося лише про одну українську АЕС.

Економіка • 19 березня, 22:23 • 16956 перегляди

“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС

Президент заявив, що йому невідомо, чи обговорювали Трамп і путін питання ЗАЕС. Україна не дасть, щоб станція працювала без її участі, і розраховує на підтримку МАГАТЕ.

Війна • 18 березня, 20:44 • 13343 перегляди

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо України обговорюються питання Курської області, ЗАЕС та окупованих територій. Припинення вогню - складний процес.

Політика • 16 березня, 18:53 • 34214 перегляди

Закупівля у Болгарії обладнання для двох енергоблоків ХАЕС: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України підписав законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" придбати обладнання в Болгарії для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Економіка • 13 березня, 20:15 • 17071 перегляди

Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені та втрачені, в тому числі і ЗАЕС - Трамп

США обговорювали з Україною питання територіальних поступок, зокрема і щодо Запорізької АЕС. Також обговорюються деталі остаточної угоди.

Війна • 13 березня, 17:25 • 118880 перегляди

Нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою залишається на ЗАЕС - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестійкою. Команда МАГАТЕ майже щодня чула вибухи на різних відстанях від майданчика станції.

Війна • 13 березня, 13:53 • 14250 перегляди

російські окупанти засудили працівницю ЗАЕС за нібито спробу диверсії

Окупаційний "суд" засудив 56-річну співробітницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років ув'язнення за нібито планування диверсії. Жінку звинуватили у спробі підриву ЛЕП в Енергодарі за співпраці з СБУ.

Війна • 6 березня, 13:37 • 13876 перегляди

Жодної політики: Гроссі пояснив ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без згоди України

Глава МАГАТЕ назвав зміну місії на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною "надзвичайним винятком". Рішення було прийнято через неможливість безпечно провести ротацію та необхідність захистити життя персоналу.

Війна • 4 березня, 00:31 • 79428 перегляди

Україна вимагатиме погодження ротації МАГАТЕ на ЗАЕС

Міністр енергетики України надіслав лист до голови МАГАТЕ щодо неприпустимості ротації експертів без погодження з Україною. Галущенко наголосив на необхідності проведення ротацій через підконтрольні Україні території.

Політика • 3 березня, 14:07 • 30287 перегляди

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили: росія порушує права експертів МАГАТЕ та міжнародні норми

росія порушує права експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, змушуючи їх перебувати на станції близько 80 днів під психологічним тиском. Окупанти заблокували законний маршрут евакуації через підконтрольну Україні територію.

Війна • 3 березня, 12:12 • 64152 перегляди

Нова місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС після місячної затримки через бойові дії

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.

Війна • 1 березня, 22:30 • 74295 перегляди

рф будує ЛЕП в бік ЗАЕС - експрацівник станції

росія будує лінії електропередачі з Криму для підключення ЗАЕС до своєї енергомережі. Експрацівник станції попереджає, що після підключення повернути ЗАЕС під контроль України буде майже неможливо.

Війна • 27 лютого, 13:11 • 28400 перегляди

Рада відкрила шлях до закупівлі російських реакторів для ХАЕС - нардеп

Верховна Рада не підтримала блокуючі постанови щодо закону про купівлю реакторів "Росатому" для ХАЕС-3 і ХАЕС-4. Проект вартістю півмільярда євро передбачає добудову енергоблоків протягом 2,5-4 років.

Економіка • 26 лютого, 13:55 • 22629 перегляди

За три роки росія здійснила понад 30 масованих атак по енергетиці - Галущенко

За три роки війни рф здійснила більше 30 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Окуповано 18 ГВт генерації, включаючи ЗАЕС, а збитки сягають мільярдів доларів.

Війна • 24 лютого, 14:00 • 20514 перегляди

"Енергоатом" готується до будівництва двох нових енергоблоків за технологією Westinghouse

НАЕК "Енергоатом" готується до будівництва п'ятого і шостого енергоблоків AP1000 від Westinghouse. Будівництво одного блока може тривати близько 5 років за умови належного фінансування.

Економіка • 23 лютого, 08:57 • 104169 перегляди

Зупинити ядерний шантаж росії: Сибіга поспілкувався з гендеректором МАГАТЕ

Глава МЗС України провів телефонні переговори з гендиректором МАГАТЕ щодо ядерної безпеки. Обговорили зрив ротації на ЗАЕС та нещодавній удар по ЧАЕС, Сибіга наголосив на важливості міжнародної реакції.

Війна • 21 лютого, 15:48 • 24162 перегляди

Ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через провокаційні дії рф - регулятор

Команда МАГАТЕ не змогла провести заплановану ротацію на окупованій Запорізькій АЕС через атаку російським дроном 10 грудня. Нова група експертів мала замінити колег, які перебувають на станції вже два місяці.

Війна • 17 лютого, 10:09 • 25349 перегляди

МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС

Після удару російського безпілотника по конфайнменту ЧАЕС експерти МАГАТЕ виявили значні пошкодження, включаючи отвір 6 метрів. Рівень радіації на об'єкті залишається незмінним.

Війна • 16 лютого, 05:03 • 103960 перегляди

Зеленський про російську атаку на ЧАЕС: країна, яка завдає такі удари, не хоче миру, вони не хочуть діалогу

Російський дрон "Шахед" з 50 кг вибухівки атакував саркофаг 4-го реактора Чорнобильської АЕС. Зеленський заявив на Мюнхенській конференції, що цей удар демонструє небажання рф вести діалог.

Війна • 15 лютого, 09:52 • 25336 перегляди