На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення від української енергосистеми
Київ • УНН
Запорізька АЕС знову отримує електроенергію від української енергосистеми. Через окупацію станції загрози для ядерної безпеки зберігаються.
Сьогодні, 8 листопада, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відновили зовнішнє електроживлення через лінію електропередачі "Феросплавна-1" після чергового блекауту на станції. Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє електроживлення від української енергосистеми. О 17:41 увімкнено лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1
Водночас ситуація на ЗАЕС залишається вкрай небезпечною. Поки станція перебуває в окупації, загроза знеструмлень, а також загроза для ядерної та радіаційної безпеки зберігається.
Енергоатом заявив про системну руйнацію ядерної безпеки на ЗАЕС05.09.26, 20:44 • 10127 переглядiв