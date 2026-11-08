На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення від української енергосистеми

Сьогодні, 8 листопада, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відновили зовнішнє електроживлення через лінію електропередачі "Феросплавна-1" після чергового блекауту на станції. Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє електроживлення від української енергосистеми. О 17:41 увімкнено лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1 - йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація на ЗАЕС залишається вкрай небезпечною. Поки станція перебуває в окупації, загроза знеструмлень, а також загроза для ядерної та радіаційної безпеки зберігається.

Енергоатом заявив про системну руйнацію ядерної безпеки на ЗАЕС