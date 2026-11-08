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На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення від української енергосистеми

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Запорізька АЕС знову отримує електроенергію від української енергосистеми. Через окупацію станції загрози для ядерної безпеки зберігаються.

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення від української енергосистеми

Сьогодні, 8 листопада, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відновили зовнішнє електроживлення через лінію електропередачі "Феросплавна-1" після чергового блекауту на станції. Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє електроживлення від української енергосистеми. О 17:41 увімкнено лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1

- йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація на ЗАЕС залишається вкрай небезпечною. Поки станція перебуває в окупації, загроза знеструмлень, а також загроза для ядерної та радіаційної безпеки зберігається.

Енергоатом заявив про системну руйнацію ядерної безпеки на ЗАЕС05.09.26, 20:44 • 10127 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Енергоатом
Енергетика
Блекаут 
Електроенергія
Запорізька АЕС
Україна