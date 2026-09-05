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Енергоатом заявив про системну руйнацію ядерної безпеки на ЗАЕС

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

ЗАЕС із 20 серпня працює від дизель-генераторів після втрати зовнішнього живлення. Енергоатом попереджає про ризики відмови систем безпеки.

Енергоатом заявив про системну руйнацію ядерної безпеки на ЗАЕС

Фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки, передає УНН із посиланням на Енергоатом.

Деталі

5 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у мережі Х повідомив про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС, яке відсутнє з 20 серпня. Тоді станція в 27-й раз із початку повномасштабного вторгнення втратила зв’язок із українською енергосистемою і перейшла на роботу від дизель-генераторів.

Енергоатом наголошує, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки. 

Аварійні дизельні генератори використовуються окупантами як базові джерела енергії в непроєктних режимах. Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спільною причиною (Common Cause Failure) – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС.

Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують імовірність відмови пускової автоматики.

Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі "холодного зупину", знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами.

Таким чином, експлуатація найбільшої АЕС Європи продовжує здійснюватися в непроєктних режимах і з грубим порушенням встановлених меж та умов безпечної експлуатації реакторної установки.

Товариство наголошує: лише повне виведення російського військового та цивільного контингенту, повернення ЗАЕС під контроль ліцензованого оператора – Енергоатома – є гарантією безпечної експлуатації Запорізької АЕС. Відновлення основної та резервної ліній живлення Запорізької АЕС з української енергосистеми – є ключовим у забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС.

На Запорізькій АЕС стався 12-й блекаут від початку року04.08.26, 15:39 • 2931 перегляд

Антоніна Туманова

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