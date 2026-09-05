Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 5 вересня повідомило про набуття чинності локального припинення вогню для ремонту ліній електропередачі для роботи Запорізької АЕС. Це сталося після чергового тривалого відключення, пише УНН.

Ще одне локальне припинення вогню за посередництва МАГАТЕ набуло чинності, щоб забезпечити ремонт ліній електропередачі, необхідний для відновлення електропостачання Запорізької АЕС за межами майданчика після тривалого відключення - повідомив 5 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Згідно з умовами тимчасового припинення вогню навколо пошкодженої лінії електропередачі, українські технічні спеціалісти розпочнуть ремонт лінії електропередачі пізніше сьогодні (5 вересня) після розмінування території", сказав генеральний директор Гроссі. Він додав, що "обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ заради ядерної безпеки".

Як зазначається, "команда МАГАТЕ спостерігатиме за ремонтними роботами під час перемир’я, сьомого за рахунком, щодо якого вів переговори генеральний директор Гроссі в межах заходів із запобігання ядерній аварії під час конфлікту".

Коли сталося відключення

У МАГАТЕ вказали, що через військові дії на північному березі Дніпра 20 серпня станція втратила підключення до єдиної лінії електропередачі, що залишилася, – 330 кіловольт Феросплавна-1. "Відтоді ЗАЕС використовує аварійні дизельні генератори для охолодження шести реакторів і басейнів відпрацьованого палива", - ідеться у повідомленні.

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Яка загроза

"На станції зараз вичерпуються запаси дизельного палива, і станція може знеструмитися протягом кількох днів, якщо не буде відновлено електропостачання за межами майданчика або не можна буде транспортувати додаткові запаси палива на майданчик, розташований у зоні активних бойових дій", - наголосили у МАГАТЕ.

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