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После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭС

Киев • УНН

 • 6378 просмотра

МАГАТЭ сообщило о локальном перемирии для ремонта линии, питающей ЗАЭС. Станция с 20 августа работает на дизельных генераторах.

После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 сентября сообщило о вступлении в силу локального прекращения огня для ремонта линий электропередачи, необходимых для работы Запорожской АЭС. Это произошло после очередного длительного отключения, пишет УНН.

Еще одно локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу, чтобы обеспечить ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения Запорожской АЭС за пределами площадки после длительного отключения

- сообщил 5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Согласно условиям временного прекращения огня вокруг поврежденной линии электропередачи, украинские технические специалисты начнут ремонт линии электропередачи позже сегодня (5 сентября) после разминирования территории", — сказал генеральный директор Гросси. Он добавил, что "обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ ради ядерной безопасности".

Как отмечается, "команда МАГАТЭ будет наблюдать за ремонтными работами во время перемирия, седьмого по счету, о котором генеральный директор Гросси вел переговоры в рамках мер по предотвращению ядерной аварии во время конфликта".

Когда произошло отключение

В МАГАТЭ указали, что из-за военных действий на северном берегу Днепра 20 августа станция потеряла подключение к единственной оставшейся линии электропередачи — 330 киловольт Феросплавная-1. "С тех пор ЗАЭС использует аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести реакторов и бассейнов отработавшего топлива", — говорится в сообщении.

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Какая угроза

"На станции сейчас истощаются запасы дизельного топлива, и станция может обесточиться в течение нескольких дней, если не будет восстановлено электроснабжение за пределами площадки или не появится возможность доставить дополнительные запасы топлива на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий", — подчеркнули в МАГАТЭ.

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Юлия Шрамко

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