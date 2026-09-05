После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭС
Киев • УНН
МАГАТЭ сообщило о локальном перемирии для ремонта линии, питающей ЗАЭС. Станция с 20 августа работает на дизельных генераторах.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 сентября сообщило о вступлении в силу локального прекращения огня для ремонта линий электропередачи, необходимых для работы Запорожской АЭС. Это произошло после очередного длительного отключения, пишет УНН.
Еще одно локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу, чтобы обеспечить ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения Запорожской АЭС за пределами площадки после длительного отключения
"Согласно условиям временного прекращения огня вокруг поврежденной линии электропередачи, украинские технические специалисты начнут ремонт линии электропередачи позже сегодня (5 сентября) после разминирования территории", — сказал генеральный директор Гросси. Он добавил, что "обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ ради ядерной безопасности".
Как отмечается, "команда МАГАТЭ будет наблюдать за ремонтными работами во время перемирия, седьмого по счету, о котором генеральный директор Гросси вел переговоры в рамках мер по предотвращению ядерной аварии во время конфликта".
Когда произошло отключение
В МАГАТЭ указали, что из-за военных действий на северном берегу Днепра 20 августа станция потеряла подключение к единственной оставшейся линии электропередачи — 330 киловольт Феросплавная-1. "С тех пор ЗАЭС использует аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести реакторов и бассейнов отработавшего топлива", — говорится в сообщении.
На оккупированной ЗАЭС произошел 27-й блэкаут - Энергоатом20.08.26, 08:16 • 4083 просмотра
Какая угроза
"На станции сейчас истощаются запасы дизельного топлива, и станция может обесточиться в течение нескольких дней, если не будет восстановлено электроснабжение за пределами площадки или не появится возможность доставить дополнительные запасы топлива на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий", — подчеркнули в МАГАТЭ.
Оккупированная ЗАЭС более недели работает только на генераторах - МАГАТЭ29.08.26, 15:50 • 5111 просмотров