На оккупированной ЗАЭС произошел 27-й блэкаут - Энергоатом

На временно оккупированной Запорожской АЭС произошёл 27-й блэкаут, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в четверг, пишет УНН.

27-й блэкаут на ЗАЭС. Временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за этот год потеряла внешнее электроснабжение: автоматически включились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности - сообщили в «Энергоатоме».

Как подчёркивал руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк, регулярные блэкауты на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски для безопасности. Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования.

ЗАЭС пережила 26 блэкаутов с начала вторжения, частые обесточивания изнашивают оборудование — «Энергоатом»

"Очередной блэкаут в очередной раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остаётся хрупкой. Риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских "управленцев" усиливаются. Единственной гарантией безопасной работы станции остаётся деоккупация ЗАЭС и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора — АО "НАЭК "Энергоатом"", — подчеркнули в НАЭК.