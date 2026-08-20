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На оккупированной ЗАЭС произошел 27-й блэкаут - Энергоатом

Киев • УНН

 • 3152 просмотра

ЗАЭС в шестнадцатый раз в этом году потеряла внешнее электроснабжение. Резервные генераторы поддержали работу критически важных систем, однако их частое использование изнашивает оборудование.

На оккупированной ЗАЭС произошел 27-й блэкаут - Энергоатом

На временно оккупированной Запорожской АЭС произошёл 27-й блэкаут, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в четверг, пишет УНН.

27-й блэкаут на ЗАЭС. Временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за этот год потеряла внешнее электроснабжение: автоматически включились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности

- сообщили в «Энергоатоме».

Как подчёркивал руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк, регулярные блэкауты на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски для безопасности. Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования.

ЗАЭС пережила 26 блэкаутов с начала вторжения, частые обесточивания изнашивают оборудование — «Энергоатом»13.08.26, 12:53 • 3085 просмотров

"Очередной блэкаут в очередной раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остаётся хрупкой. Риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских "управленцев" усиливаются. Единственной гарантией безопасной работы станции остаётся деоккупация ЗАЭС и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора — АО "НАЭК "Энергоатом"", — подчеркнули в НАЭК.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Энергоатом
Блэкаут
Украина