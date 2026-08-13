ЗАЭС пережила 26 блэкаутов с начала вторжения, частые обесточивания изнашивают оборудование — «Энергоатом»
Киев • УНН
С начала вторжения ЗАЭС 26 раз теряла внешнее электроснабжение, 14 случаев - в 2026 году. Частые переходы на дизель-генераторы изнашивают оборудование и усиливают ядерные риски.
С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 26 раз теряла внешнее электроснабжение, причем 14 таких случаев произошли только в 2026 году. Частые переходы на дизель-генераторы приводят к износу оборудования и повышают риски для ядерной и радиационной безопасности. Об этом сообщает «Энергоатом», пишет УНН.
Ситуация на ЗАЭС ухудшается. Мы видим деградацию состояния оборудования. Прежде всего обеспокоенность вызывает состояние дизель-генераторных станций. Частое включение их в работу на короткие периоды — это значительная нагрузка на оборудование, которая приводит к его износу
Постоянные переходы на резервное питание и рост нагрузки на оборудование являются прямым следствием непрофессионализма оккупационной администрации, которая не обеспечивает надлежащего уровня эксплуатации крупнейшей атомной электростанции Европы.
Возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора — АО «НАЭК «Энергоатом» — является единственным и необходимым условием для безопасной работы Запорожской атомной электростанции
рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом17.07.26, 17:07 • 3213 просмотров