ЗАЭС пережила 26 блэкаутов с начала вторжения, частые обесточивания изнашивают оборудование — «Энергоатом»

С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 26 раз теряла внешнее электроснабжение, причем 14 таких случаев произошли только в 2026 году. Частые переходы на дизель-генераторы приводят к износу оборудования и повышают риски для ядерной и радиационной безопасности. Об этом сообщает «Энергоатом», пишет УНН.

Ситуация на ЗАЭС ухудшается. Мы видим деградацию состояния оборудования. Прежде всего обеспокоенность вызывает состояние дизель-генераторных станций. Частое включение их в работу на короткие периоды — это значительная нагрузка на оборудование, которая приводит к его износу