рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом

российская федерация продолжает использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа, а также в качестве площадки для информационных манипуляций, пытаясь создать иллюзию законного управления украинским ядерным объектом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Энергоатома.

В ведомстве опровергли сообщения рф о якобы причастности Украины к гибели одного из представителей оккупационной администрации ЗАЭС.

Это лицо никогда не было легитимным главным инженером Запорожской АЭС. Единственным законным главным инженером станции является Денис Мартыненко, а единственным легитимным оператором Запорожской АЭС остаётся АО "НАЭК "Энергоатом"

В ведомстве добавили, что в феврале 2024 года россияне отстранили от работы последних компетентных сотрудников Энергоатома, в частности лицензированных специалистов, которые обеспечивали безопасную эксплуатацию ядерного объекта.

Всем работникам Запорожской АЭС, которые отказались подписывать навязанные оккупантами псевдоконтракты с Росатомом, были заблокированы пропуска на станцию. До оккупации на Запорожской АЭС работали около 11 тысяч высококвалифицированных украинских атомщиков