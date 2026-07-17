рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом

$44.620.1351.160.10
ukru
15:34 • 18 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
14:53 • 2228 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
13:54 • 11943 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
12:08 • 15349 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
11:19 • 23257 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
11:18 • 19438 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
11:00 • 17685 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
10:32 • 11131 просмотра
Оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспорту у фронта и в приграничье - ГУР
09:59 • 11085 просмотра
На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана КилауэаVideo
Эксклюзив
09:43 • 12670 просмотра
В Перинатальном центре Киева родилась тройня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.6м/с
26%
749мм
Популярные новости
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 23372 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 20172 просмотра
россия массированно атакует газодобывающий объект в Харьковской области, работа остановлена - Нафтогаз10:19 • 13848 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 21674 просмотра
Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза10:58 • 14716 просмотра
публикации
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты13:54 • 11943 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 21908 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 35553 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 38682 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 45894 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Олег Кипер
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Вашингтон
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов13:57 • 3720 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP13:42 • 4238 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей12:54 • 3978 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 20326 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 23519 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
SpaceX Starship
YouTube
Сериал

рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Энергоатом опроверг заявления рф о причастности Украины к гибели человека на ЗАЭС. В ведомстве добавили, что россияне устранили украинских специалистов и заменили их неподготовленными работниками.

рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом

российская федерация продолжает использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа, а также в качестве площадки для информационных манипуляций, пытаясь создать иллюзию законного управления украинским ядерным объектом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Энергоатома.

Детали

В ведомстве опровергли сообщения рф о якобы причастности Украины к гибели одного из представителей оккупационной администрации ЗАЭС.

Это лицо никогда не было легитимным главным инженером Запорожской АЭС. Единственным законным главным инженером станции является Денис Мартыненко, а единственным легитимным оператором Запорожской АЭС остаётся АО "НАЭК "Энергоатом"

- говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в феврале 2024 года россияне отстранили от работы последних компетентных сотрудников Энергоатома, в частности лицензированных специалистов, которые обеспечивали безопасную эксплуатацию ядерного объекта.

Всем работникам Запорожской АЭС, которые отказались подписывать навязанные оккупантами псевдоконтракты с Росатомом, были заблокированы пропуска на станцию. До оккупации на Запорожской АЭС работали около 11 тысяч высококвалифицированных украинских атомщиков

- отметили в Энергоатоме.

В то же время росатом, не имея достаточного количества подготовленных специалистов, отправлял на оккупированную ЗАЭС работников без надлежащего образования, опыта работы на атомных объектах и необходимых профессиональных компетенций.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения россии в якобы причастности украинской стороны к гибели человека в результате удара беспилотника вблизи оккупированной ЗАЭС.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Энергоатом
Война в Украине