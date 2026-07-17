рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом
Киев • УНН
Энергоатом опроверг заявления рф о причастности Украины к гибели человека на ЗАЭС. В ведомстве добавили, что россияне устранили украинских специалистов и заменили их неподготовленными работниками.
российская федерация продолжает использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа, а также в качестве площадки для информационных манипуляций, пытаясь создать иллюзию законного управления украинским ядерным объектом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Энергоатома.
Детали
В ведомстве опровергли сообщения рф о якобы причастности Украины к гибели одного из представителей оккупационной администрации ЗАЭС.
Это лицо никогда не было легитимным главным инженером Запорожской АЭС. Единственным законным главным инженером станции является Денис Мартыненко, а единственным легитимным оператором Запорожской АЭС остаётся АО "НАЭК "Энергоатом"
В ведомстве добавили, что в феврале 2024 года россияне отстранили от работы последних компетентных сотрудников Энергоатома, в частности лицензированных специалистов, которые обеспечивали безопасную эксплуатацию ядерного объекта.
Всем работникам Запорожской АЭС, которые отказались подписывать навязанные оккупантами псевдоконтракты с Росатомом, были заблокированы пропуска на станцию. До оккупации на Запорожской АЭС работали около 11 тысяч высококвалифицированных украинских атомщиков
В то же время росатом, не имея достаточного количества подготовленных специалистов, отправлял на оккупированную ЗАЭС работников без надлежащего образования, опыта работы на атомных объектах и необходимых профессиональных компетенций.
Напомним
Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения россии в якобы причастности украинской стороны к гибели человека в результате удара беспилотника вблизи оккупированной ЗАЭС.