Стоимость как стратегический инструмент: как дроны меняют экономику войны

Война дронов перевернула базовый принцип, по которому раньше строилась военная экономика: побеждает не тот, у кого оружие дороже и совершеннее, а тот, кто точнее рассчитывает соотношение «цена средства — ценность цели». Стоимость уже не побочный результат технологии, а то, что формируется параметрами, соответствующими конкретной задаче. Какие типы БПЛА используются военными и что влияет на стоимость — читайте в материале УНН.

Речь пойдет преимущественно о дронах-камикадзе, непосредственной задачей которых является поражение цели. Мы намеренно не рассматриваем такие категории беспилотников, как, например, разведывательные дроны или ретрансляторы сигнала — обычно это многоразовые изделия. Также мы не сравниваем цены беспилотников разных классов, а демонстрируем, что разные задачи требуют различных технологических решений. Но в основе этих решений лежит одна логика — нанесение врагу максимального ущерба при минимальных экономических затратах.

Расходный материал, наносящий значительный ущерб

FPV-дроны стали асимметричным ответом врагу. Как отмечают в Совете национальной безопасности и обороны, такие дроны появились из-за необходимости заменить артиллерийские снаряды, которых не хватало. В настоящее время это самый массовый вид дронов, который производят более 160 компаний разного масштаба.

По сути, такой дрон — расходный материал. Соответственно, производители пытаются минимизировать его стоимость — самые маленькие модели стоят от 15–20 тысяч гривен, стоимость более крупных составляет 30–60 тысяч гривен. В то же время именно эти дроны позволили сформировать на участках фронта killzone и сделать невозможным движение вражеской тяжелой техники и транспорта без значительных потерь со стороны противника.

Дальность полета таких дронов зависит от типа связи и колеблется от 1 до 50 км. Одно из главных преимуществ FPV — возможность точного наведения, именно поэтому эти дроны досаждают не только личному составу врага, но и могут применяться против вражеской техники, поскольку поражают ее слабые места.

Дроны-перехватчики

Этот тип дронов получил массовое применение прежде всего против «шахедов». Наиболее известный — P1-Sun или, как его называют, «Писюн». Заявленная стоимость такого дрона начинается от 1 тысячи долларов. Дрон имеет пластиковый корпус и небольшую дальность полета — 23 км, но способен поражать «шахеды», стоимость которых, по разным оценкам, колеблется от 40 до 70 тысяч долларов. Это делает экономически оправданным даже применение нескольких P1-Sun против одного вражеского БПЛА. Но следует учитывать не только экономическую составляющую — ведь спасенные жизни бесценны.

Deep и middle strike — другой уровень целей

Более мощные ударные беспилотники предназначены для ударов по целям в глубине вражеского тыла. В зависимости от дальности поражения такие дроны обычно делят на middle (средняя дальность поражения) и deep strike (дальнобойное поражение). Компаний, производящих такие дроны, значительно меньше, чем, например, тех, которые производят FPV, поскольку такие изделия требуют больших вложений и сложнее в производстве с технологической точки зрения. Но по своему «жизненному циклу» эти дроны также преимущественно являются дронами-камикадзе.

Примером БПЛА для поражения целей на значительных расстояниях является дрон Anubis, производимый американско-германско-украинской компанией Auterion Airlogix Joint Venture GmbH. В зависимости от версии этот дрон может применяться как на средних расстояниях, так и на расстоянии до 1600 км, что уже делает его дальнобойным БПЛА. Стоимость такого беспилотника, по данным из открытых источников, колеблется от 50 до 100 тысяч долларов (в зависимости от комплектации и дальности полета). А искусственный интеллект и масса боевой части 45–50 кг позволяют применять его не только против вражеской техники, но и против зданий, где, например, расположены учебные центры врага.

Еще один дрон класса middle strike, который наши военные начали применять относительно недавно, — «Бегемот», разработанный компаниями GLEFA и Culver Aerospace. Он способен поражать цели на расстоянии до 300 км, нести комбинированную боевую часть массой 75 кг и летать на небольшой высоте.

Формально к этому же классу поражения средней дальности относится и FP-2 производства Fire Point, однако он значительно мощнее, поскольку может нести боевую часть массой до 200 кг и лететь на расстояние до 700 км. Как сообщил бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Александр Карпюк, более известный как Серж Марко, стоимость такого middle strike составляет 42 тысячи долларов.

Отдельный класс ударных дронов — «дипстрайки». Здесь конструкторам приходится искать компромисс между массой боевой части и дальностью полёта. Кроме того, здесь оценивается не только стоимость цели, которую способен поразить БПЛА, но и стоимость альтернативы, которую пришлось бы применить при отсутствии такого дрона. Речь идёт, в частности, о применении крылатых ракет, которые будут в разы дороже. Также, как объясняла CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, поразить цель — лишь половина дела — важно иметь возможность пройти эшелоны ПВО и средства радиоэлектронного противодействия.

"Также большая работа ведётся против средств радиоэлектронной борьбы — это самая сложная часть технологического вызова, с которым мы сталкиваемся. Доставить, поразить цель — это, на самом деле, самая лёгкая часть. Благодаря нашей работе мы смогли пробить несколько уровней российской противовоздушной обороны, чтобы точно поразить цель", — рассказала Ирина Терех, комментируя поражение московского НПЗ дроном FP-1 для дальнобойных поражений.

Обновлённый FP-1 может преодолевать расстояние до 3400 км с боевой частью массой 60 кг. Стоимость такого дрона колеблется от 55 до 70 тысяч долларов. При этом, пройдя сквозь российскую ПВО, такие беспилотники успешно поражают, в частности, установки по переработке нефти на российских НПЗ, замена и ремонт которых в разы дороже стоимости средства поражения. Не говоря уже о совокупном экономическом эффекте и психологическом давлении на врага, который перестаёт чувствовать себя в безопасности за тысячи километров от фронта.

Из чего формируется стоимость

Помимо непосредственных затрат на материалы и комплектующие, на стоимость БПЛА в значительной степени влияет и то, какие задачи он должен выполнять, а от этого зависят его дальность полёта, масса боевой части и другие характеристики, в частности устойчивость к средствам РЭБ. Такие технические особенности влияют на цену продукта и делают невозможным сравнение стоимости дронов разных классов, например перехватчиков и ударных дальнобойных дронов. Даже дроны одного класса могут иметь технологические особенности, делающие невозможной унификацию стоимости, например ударные дроны могут иметь разные типы запуска, быть с шасси или без него.

Украинский журналист и военнослужащий Антон Швец, кроме этого, указывает ещё на ряд показателей, которые могут значительно влиять на конечную стоимость средства.

В частности, он отмечает, что для выполнения миссий может потребоваться реализация доработок буквально "на ходу". Следует также учитывать, что может понадобиться гарантийная замена БПЛА, которые по тем или иным техническим причинам не смогли взлететь. На конечную стоимость также влияет модель поставки товара и те услуги, которые предоставляются производителем при поставке, в частности наличие сопровождения запуска представителем компании-производителя. А также то, за чей счёт осуществляется поставка товара конечному пользователю — оператору БПЛА.