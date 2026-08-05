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The Washington Post
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ЕС предоставляет Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

Киев • УНН

 • 27635 просмотра

Еврокомиссия предоставляет Украине 1,4 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, в ответ на массированную атаку рф. Премьер Корецкий сообщил, что средства пойдут на оборону и устойчивость государства.

ЕС предоставляет Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

ЕС направляет Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов, реагируя на очередную массированную атаку рф, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также подтвердил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.

Мы снова просыпаемся с новостями об ужасных преступлениях, совершенных россией в результате ее воздушных атак на Украину. россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила. И мы используем средства, полученные от обездвиженных российских активов, чтобы обеспечить это. Мы предоставляем Украине еще 1,4 миллиарда евро из этих средств. Это поддержит дальнейшее сопротивление Украины незаконной войне россии

- написала фон дер Ляйен в X.

Премьер Корецкий подтвердил:

ЕС направит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Средства будут использованы для усиления обороны и укрепления устойчивости нашего государства. Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление россия должна платить. Благодарим всех наших европейских партнеров за принципиальную позицию. Это придает сил

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Юлия Шрамко

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