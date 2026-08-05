Reuters: по данным ГУР, для войны рф против Украины на запад россии перебрасывают ракетное подразделение КНДР

Северокорейское ракетное подразделение начало развертывание на западе россии и может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для ударов по Украине, заявил представитель ГУР Минобороны, сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Украина испытывает острую нехватку высокоэффективных средств ПВО, и россия пытается воспользоваться этим, применяя больше баллистических ракет, которые особенно трудно сбить", пишет издание.

С конца 2023 года россия выпустила по Украине десятки северокорейских баллистических ракет, однако, указывает издание, развертывание северокорейских ракетных войск станет расширением и без того широкого военного сотрудничества между москвой и Пхеньяном.

Андрей Черняк из Главного управления разведки Украины заявил, что "россия планирует разместить ракетное подразделение примерно из 90 северокорейских военнослужащих в западной российской Воронежской области, в составе своей 112-й ракетной бригады".

"Пхеньян уже отправил в россию новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 и персонал, но конфигурация развертывания и общее количество ракет будут окончательно согласованы на переговорах на высшем уровне в следующем месяце", сказал он.

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"россия ожидает, что развертывание будет включать 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок", сказал он.

Неясно, какую именно роль будут играть северокорейцы в российских ракетных операциях, пишет издание.

"Развертывание, описанное Черняком, похоже, совпадает с событиями прошлой недели, когда россия запустила по Украине свои первые две северокорейские ракеты с августа прошлого года", — говорится в публикации.

Северная Корея стала близким союзником россии после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году, а два государства подписали пакт о взаимной обороне в 2024 году.

Северная Корея поставила миллионы артиллерийских снарядов для военных усилий россии и направила 14 000 военнослужащих в Курскую область россии, говорят украинские чиновники.

На прошлой неделе северокорейская ракета сравняла с землей жилой дом в селе Радушное, убив по меньшей мере пятерых членов одной семьи.

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Черняк сказал, что удар на прошлой неделе стал первым зафиксированным случаем использования северокорейских баллистических ракет с августа 2025 года и что он был нанесен ракетой из новой партии из 40 ракет, подтвердив предыдущие сообщения Reuters.

Северокорейские ракеты KN-23 и KN-24 имеют большую дальность и большую полезную нагрузку, чем российский аналог "Искандер", но гораздо менее точны и связаны с ударами с большим количеством жертв среди гражданского населения, сообщают украинские военные источники.

Использование ракет KN-23/24 соответствует схеме, в рамках которой россия пыталась применять больше баллистических ракет, таких как ее "Искандер" 9М723, которые могут быть остановлены только американскими системами ПВО Patriot.

россия начала обстреливать Украину ракетами KN-23 и KN-24 в конце 2023 года. Северная Корея поставила 150 ракет в период с конца 2023 года по август 2025 года, сказал Черняк.

Он сказал, что в Курской области россии, граничащей с Украиной, находится около 9500 северокорейских военных, однако в настоящее время они не принимают непосредственного участия в военных операциях против Украины.

В прошлом месяце Зеленский заявил, что кремль хочет, чтобы Северная Корея отправила еще 30 000 военнослужащих, и что россия готовится принять их в Воронежской области.

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