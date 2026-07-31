Удар рф ракетами КНДР указывает на новый запас оружия, которым россия может усилить атаки - Reuters

Первое с августа использование россией во время атаки на Украину северокорейских ракет "указывает на новый запас оружия, который москва может использовать, усиливая ракетные атаки", сообщил военный источник агентству Reuters, пишет УНН.

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"Использование северокорейских ракет будет соответствовать тенденции, по которой россия переходит к использованию большего количества баллистических ракет, таких как её "Искандер" 9М723, которые могут быть перехвачены только американскими системами противовоздушной обороны Patriot", сообщил военный источник.

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что предварительные данные свидетельствуют о том, что ракета, использованная для удара по Радушному, была северокорейской. Reuters ранее сообщало, что ракета, использованная для удара, вероятно, была северокорейской, по данным двух источников.

Зеленский заявил, что одна ракета разрушила дом в селе Радушное возле украинского города Кривой Рог, убив двух родителей и троих их детей. Судьба их четверых оставшихся детей неизвестна, как и судьба их полуторагодовалого внука, сказал он.

По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи - Зеленский

Военный источник сообщил, что украинские радары зафиксировали два ракетных следа, характерных для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24, летевших в сторону Кривого Рога во время атаки рф.

Два радарных трека обычно указывают на то, что было выпущено четыре ракеты, сказал источник, добавив, что другие места падения ему не известны.

Для окончательной оценки следователям нужно было изучить фрагменты ракет, найденные на месте, и этот процесс все еще продолжается, сказал источник, добавив, что он, тем не менее, уверен, что это была северокорейская ракета.

россия начала обстреливать Украину северокорейскими ракетами KN-23 и KN-24 в конце 2023 года.

Северокорейские ракеты имеют большую боеголовку и большую дальность полета, чем российские баллистические ракеты малой дальности "Искандер", хотя они менее точны, сообщил военный источник.

В 2024 году Северная Корея направила 14 000 военнослужащих, чтобы помочь московским силам. Она также поставила миллионы артиллерийских снарядов для российских военных усилий.

На прошлой неделе Зеленский предупредил, что кремль хочет, чтобы Северная Корея отправила еще 30 000 военных, и заявил, что россия готовится к их приему в Воронежской области.

Зеленский заявил, что Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из КНДР