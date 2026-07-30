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По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи - Зеленский

Киев • УНН

 • 4152 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что предварительные данные указывают на использование россией северокорейской баллистической ракеты. Он призвал партнеров предоставить ракеты для ПВО, чтобы остановить войну.

По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по предварительным данным - по Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи, передает УНН.

По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи – такие предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика. Союз московских мерзавцев с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, сегодня многие в мире осудили этот удар. Было много соболезнований в связи с потерей людей. Европейские страны заявили много всего еще из-за российской ракеты, которая влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином. Самое главное – все же не просто соболезнования и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор. 

Ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "патриотов", но также для "насамсов", для "айрисов", для "хоков" и других наших систем, – это ключевой приоритет. Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут чувствовать, что реальные человеческие жизни зависят от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский сообщил, что сегодня россияне ударом своей баллистической ракеты уничтожили обычный дом обычной семьи в Радушном возле Кривого Рога на нашей Днепровщине. Это была семья Вороновых. 

Антонина Туманова

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