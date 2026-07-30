По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по предварительным данным - по Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи, передает УНН.

По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи – такие предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика. Союз московских мерзавцев с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей - сообщил Зеленский.

По словам Президента, сегодня многие в мире осудили этот удар. Было много соболезнований в связи с потерей людей. Европейские страны заявили много всего еще из-за российской ракеты, которая влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином. Самое главное – все же не просто соболезнования и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор.

Ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "патриотов", но также для "насамсов", для "айрисов", для "хоков" и других наших систем, – это ключевой приоритет. Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут чувствовать, что реальные человеческие жизни зависят от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине - резюмировал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский сообщил, что сегодня россияне ударом своей баллистической ракеты уничтожили обычный дом обычной семьи в Радушном возле Кривого Рога на нашей Днепровщине. Это была семья Вороновых.