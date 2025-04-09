В Польше официально работает 779,3 тыс. украинцев, из которых 406,5 тыс. мужчин и 372,7 тыс. женщин. Больше всего украинцев сосредоточено в Мазовецком воеводстве - 188,1 тыс. человек.
За прошедшую неделю в центры рекрутинга в Украине поступило 956 новых обращений. Всего с начала работы обратилось 21 910 человек, из которых 5 415 рассматриваются как кандидаты в Силы обороны.
В Польше произошла авария с участием буса с украинцами и грузовика. В результате ДТП погибли женщина и мужчина, еще двух человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.
20 150 человек обратилось в центры рекрутинга украинской армии. 5 091 рассматриваются как кандидаты, 1 726 начали службу или скоро присоединятся к войску, центры предлагают более 10 000 вакансий.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
В польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр Украинского легиона для набора добровольцев-граждан Украины. Центр работает ежедневно, проводит медкомиссию и обеспечивает 35-дневное обучение на полигоне.
Гражданин Украины приговорен к 6 годам заключения и штрафу за шпионаж в пользу РФ. Он участвовал в группе, которая собирала информацию о помощи Украине через польские транспортные узлы.
Киевское "Динамо" проведет ответный матч против сербского "Партизана" в квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится в Белграде без зрителей из-за санкций УЕФА против сербского клуба.
Из-за сильных штормов в странах Балтии и Польши десятки тысяч людей остались без электроэнергии. В Литве и Польше зафиксированы жертвы, повреждена инфраструктура, в Латвии рекордное количество осадков.
В Польше перевернулся автобус с гражданами Украины. Полиция информирует, что из 57 пассажиров 1️3 доставили в больницу для обследования.
Украине удалось вернуть 16-летнего парня, вывезенного родственниками с временно оккупированной территории в Россию, с помощью различных государственных органов.
26-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в подстрекательстве гражданина Польши к работе на иностранную разведку. Мужчине грозит от 8 лет за решеткой до пожизненного заключения.
Сборная Украины по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Люблине, Польша, завоевав 16 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Два человека погибли в результате несчастного случая во время учений по подрыву тротила на военном полигоне в Солярне в Польше.
Польша создаст новую авиабазу для военных вертолетов в городе Свидник, расположенном в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, укрепляя восточный фланг НАТО.
Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин на украинско-польской границе разблокировано после того, как польские фермеры завершили свою общенациональную акцию протеста.
Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезд из-за протестов фермеров в Польше, сесть на другой поезд в Украину по имеющимся билетам из Перемышля, Люблина и Хелма.
Консул Генерального консульства Украины в Люблине отметил недопустимость задержек пассажирских автобусов в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин во время своего визита туда. Также Генеральное консульство Украины в Люблине направило официальное письмо к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой гарантировать беспрепятственное движение автобусов на местах проведения протестов.
Консул Украины в Польше выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов из Украины.
Люблинская полиция провела "мероприятия по установлению личности" вблизи польско-белорусской границы после сообщений о задержании в этом районе украинского журналиста Михаила Ткача и оператора.
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.
Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезда из-за протестов фермеров, блокирующих дороги в Польше, пересесть на другие поезда при наличии билетов.
Президент Польши Анджей Дуда поддерживает встречу между украинским и польским правительствами для обсуждения ситуации с блокадой, но не на границе, как предложил Президент Украины Владимир Зеленский, из соображений безопасности.
Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине обратились к польской полиции с требованием открыть дело относительно инцидента с украинским зерном на границе.