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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28557 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На военном полигоне в Польше во время учений погибли два человека

Два человека погибли в результате несчастного случая во время учений по подрыву тротила на военном полигоне в Солярне в Польше.

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Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин на украинско-польской границе разблокировано после того, как польские фермеры завершили свою общенациональную акцию протеста.

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Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

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Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

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