Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
Поездка на выходные - интересные места в Одессе
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
В США и Европе увеличили количество мест, где украинцы могут сдать НМТ-2026

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Организаторы добавили локации в Чикаго, Брно и Братиславе для прохождения тестирования. Участники могут изменить место регистрации в кабинете до 7 апреля.

В США и Европе увеличили количество мест, где украинцы могут сдать НМТ-2026

Организаторы расширили количество доступных мест в компьютерных центрах за пределами Украины и открыли новые локации в нескольких городах Европы и США для сдачи НМТ-2026. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

Дополнительные места для прохождения основных сессий НМТ откроют в Чикаго (США) и Брно (Чехия), а для дополнительных сессий – в Братиславе (Словакия).

По состоянию на 26 марта уже нет свободных мест в ряде городов, в частности в Вене (Австрия), Варне (Болгария), Милане (Италия), Каунасе (Литва), Кишиневе (Молдова), а также в немецких городах Дюссельдорф, Кельн и Мюнхен. Также заполнены все места во Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Кракове, Люблине и Познани (Польша), Бухаресте (Румыния), Уоррене (США), Праге (Чехия) и Берне (Швейцария).

В центре напомнили, что до 7 апреля участники, которые уже создали персональный кабинет и выбрали менее удобный город, могут изменить регистрационные данные и выбрать другую локацию, более близкую к месту пребывания во время проведения тестирования.

Андрей Тимощенков

