В США и Европе увеличили количество мест, где украинцы могут сдать НМТ-2026
Киев • УНН
Организаторы добавили локации в Чикаго, Брно и Братиславе для прохождения тестирования. Участники могут изменить место регистрации в кабинете до 7 апреля.
Организаторы расширили количество доступных мест в компьютерных центрах за пределами Украины и открыли новые локации в нескольких городах Европы и США для сдачи НМТ-2026. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.
Детали
Дополнительные места для прохождения основных сессий НМТ откроют в Чикаго (США) и Брно (Чехия), а для дополнительных сессий – в Братиславе (Словакия).
По состоянию на 26 марта уже нет свободных мест в ряде городов, в частности в Вене (Австрия), Варне (Болгария), Милане (Италия), Каунасе (Литва), Кишиневе (Молдова), а также в немецких городах Дюссельдорф, Кельн и Мюнхен. Также заполнены все места во Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Кракове, Люблине и Познани (Польша), Бухаресте (Румыния), Уоррене (США), Праге (Чехия) и Берне (Швейцария).
В центре напомнили, что до 7 апреля участники, которые уже создали персональный кабинет и выбрали менее удобный город, могут изменить регистрационные данные и выбрать другую локацию, более близкую к месту пребывания во время проведения тестирования.
МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов24.03.26, 12:20 • 46262 просмотра