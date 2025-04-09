Дюссельдорф

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28196 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.

Война • 4 октября, 13:42 • 175921 просмотра

В Германии начался суд над подростками, обвиняемыми в убийстве украинских баскетболистов

В Эссене начался суд над четырьмя подростками, обвиняемыми в убийстве двух украинских баскетболистов в Оберхаузене. Прокуратура считает, что нападение было совершено на почве ксенофобии.

Общество • 13 августа, 04:16 • 25683 просмотра

Германия планирует заказать более 2 миллионов снарядов, часть из них могут передать Украине-СМИ

Министерство обороны Германии планирует заказать у Diehl Defense и Nammo Raufoss до 2,35 млн артиллерийских снарядов на сумму до 15 млрд евро, причем некоторые снаряды, предназначенные для Украины и партнеров по НАТО.

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С Миколенко: объявлена заявка сборной Украины на матч Евро-2024 против Словакии

Национальная сборная Украины проведет свой второй матч группового этапа Евро-2024 против Словакии в немецком Дюссельдорфе сегодня, 21 июня. Объявлена заявка сборной Украины на игру.

спорт • 21 июня, 06:20 • 14174 просмотра

Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Бывший офицер немецкой армии был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.

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В Германии ассистента евродепутата от AfD заподозрили в шпионаже на Китай

43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.

Новости Мира • 23 апреля, 11:53 • 36710 просмотра

В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

В Германии арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, они якобы передавали китайской спецслужбе информацию о военных технологиях.

Новости Мира • 22 апреля, 09:19 • 46303 просмотра

Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов

Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 700 тыс. снарядов в год путем расширения производственных мощностей в Германии, а также строительства новых заводов в Украине и Литве.

Война • 14 марта, 15:31 • 26527 просмотра

Второй украинский баскетболист Артем Козаченко, который стал жертвой нападения в Германии, умер в больнице

Украинский баскетболист Артем Козаченко, который получил тяжелые ранения во время вооруженного нападения в Германии, в результате которого погиб его товарищ по команде, скончался в больнице от полученных травм.

спорт • 20 февраля, 19:38 • 31267 просмотра

В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь

15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.

Общество • 14 февраля, 14:52 • 22469 просмотра

В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.

Криминал и ЧП • 14 февраля, 01:03 • 32049 просмотра

Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом

15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.

Криминал и ЧП • 12 февраля, 11:40 • 25459 просмотра

В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста

Немецкая полиция задержала злоумышленника, который убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Он напал на парня и его друга, за то, что они украинцы.

спорт • 12 февраля, 10:01 • 32079 просмотра

В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

17-летний украинский баскетболист получил смертельное ножевое ранение из-за его украинской национальности.

Общество • 12 февраля, 04:24 • 42079 просмотра

В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду

В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.

Новости Мира • 6 февраля, 02:30 • 27664 просмотра

В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов

Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.

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Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах

Немецкая группа климатических активистов "Последнее поколение" объявила, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах. Вместо этого, начиная с марта, они будут организовывать крупные "собрания неповиновения", а также протестовать на местах добычи ископаемого топлива. Они имеют целью более непосредственно противостоять политикам и тем, кто принимает решения, ответственным за разрушение климата.

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