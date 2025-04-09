Дюссельдорф

Минобороны Украины подписало контракт с Rheinmetall на поставку модулей заряжания 155-мм артиллерийских снарядов. Поставка десятков тысяч зарядов запланирована на январь 2025 года.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
В Эссене начался суд над четырьмя подростками, обвиняемыми в убийстве двух украинских баскетболистов в Оберхаузене. Прокуратура считает, что нападение было совершено на почве ксенофобии.
Министерство обороны Германии планирует заказать у Diehl Defense и Nammo Raufoss до 2,35 млн артиллерийских снарядов на сумму до 15 млрд евро, причем некоторые снаряды, предназначенные для Украины и партнеров по НАТО.
Национальная сборная Украины проведет свой второй матч группового этапа Евро-2024 против Словакии в немецком Дюссельдорфе сегодня, 21 июня. Объявлена заявка сборной Украины на игру.
Бывший офицер немецкой армии был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.
43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.
В Германии арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, они якобы передавали китайской спецслужбе информацию о военных технологиях.
Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 700 тыс. снарядов в год путем расширения производственных мощностей в Германии, а также строительства новых заводов в Украине и Литве.
Украинский баскетболист Артем Козаченко, который получил тяжелые ранения во время вооруженного нападения в Германии, в результате которого погиб его товарищ по команде, скончался в больнице от полученных травм.
15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.
15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.
15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.
Немецкая полиция задержала злоумышленника, который убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Он напал на парня и его друга, за то, что они украинцы.
17-летний украинский баскетболист получил смертельное ножевое ранение из-за его украинской национальности.
В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.
Немецкая группа климатических активистов "Последнее поколение" объявила, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах. Вместо этого, начиная с марта, они будут организовывать крупные "собрания неповиновения", а также протестовать на местах добычи ископаемого топлива. Они имеют целью более непосредственно противостоять политикам и тем, кто принимает решения, ответственным за разрушение климата.