Бундесвер хочет заказать у двух компаний до 2,35 миллиона артиллерийских снарядов, часть из которых предназначены для Украины. Сумма контракта составит до 15 миллиардов евро, сообщил Der Spiegel со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Если бюджетный комитет бундестага одобрит заказ, Минобороны Германии заключит соглашение с компаниями Diehl Defence и Nammo Raufoss. В целом рамочное соглашение имеет рекордный объем - до 15 миллиардов евро.

Как сообщается, до 2,35 миллиона артиллерийских снарядов компании должны произвести к концу десятилетия.

Однако изначально бундесвер хочет заказать только 200 тысяч патронов на 1,31 миллиарда евро, которые должен быть поставлен к 2030 году. Сообщается, что снаряды предназначены для пополнения опустевших армейских складов ФРГ.

В документах указано, что транши боеприпасов по рамочному соглашению могут заказывать как Украина, так и все партнеры НАТО.

Дополнение

Рамочный контракт - уже второе масштабное соглашение на поставку боеприпасов за короткий промежуток времени. Всего несколько недель назад министерство обороны ФРГ заключило аналогичное соглашение с компанией Rheinmetall на сумму до 8,5 миллиарда евро, чтобы позволить производителю оружия из Дюссельдорфа создать новую производственную линию в Нижней Саксонии. Министерство обороны также увеличило рамочное соглашение с Rheinmetall до 2,35 миллиона патронов на ближайшие годы.

Rheinmetall получила рекордный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы: среди стран-получателей указывает Украину