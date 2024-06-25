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Німеччина планує замовити понад 2 мільйони снарядів, частину із них можуть передати Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21810 перегляди

Міністерство оборони Німеччини планує замовити у Diehl Defense і Nammo Raufoss до 2,35 млн артилерійських снарядів на суму до 15 млрд євро, причому деякі снаряди, призначені для України і партнерів по НАТО.

Німеччина планує замовити понад 2 мільйони снарядів, частину із них можуть передати Україні - ЗМІ

Бундесвер хоче замовити у двох компаній до 2,35 мільйона артилерійських снарядів, частина із яких призначені для України.  Сума контракту становитиме до 15 мільярдів євро, повідомив Der Spiegel із посиланням на свої джерела, передає УНН

Деталі 

Якщо бюджетний комітет бундестагу схвалить замовлення,  Міноборони Німеччини укладе угоду з компаніями Diehl Defence і Nammo Raufoss.  Загалом рамкова угода має рекордний обсяг - до 15 мільярдів євро.

Як повідомляється, до 2,35 мільйона артилерійських снарядів компанії мають виробити до кінця десятиліття. 

Однак спочатку бундесвер хоче замовити тільки  200 тисяч патронів на 1,31 мільярда євро, які має бути поставлений до 2030 року.  Як повідомляється, снаряди  призначені  для поповнення спорожнілих армійських складів ФРН. 

 У документах  вказано, що транші боєприпасів за рамковою угодою можуть замовляти як Україна, так і всі партнери НАТО.

Доповнення 

Рамковий контракт - уже друга масштабна угода на постачання боєприпасів за короткий проміжок часу. Лише кілька тижнів тому міністерство оборони ФРН уклало аналогічну угоду з компанією Rheinmetall на суму до 8,5 мільярда євро, щоб дозволити виробнику зброї з Дюссельдорфа створити нову виробничу лінію в Нижній Саксонії. Міністерство оборони також збільшило рамкову угоду з Rheinmetall до 2,35 мільйона патронів на найближчі роки.

Rheinmetall отримала рекордне замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси: серед країн-одержувачів вказує Україну20.06.24, 17:35 • 21299 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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