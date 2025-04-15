Меркель зізналася у мемуарах, що блокувала вступ України до НАТО через страх перед рф

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах зізналася, що блокувала вступ України до НАТО через страх перед військовою реакцією рф. Вона пояснила це присутністю російського флоту в Криму та низькою підтримкою НАТО серед українців.