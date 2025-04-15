Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.
Новий уряд Німеччини планує оновити військову службу на добровільній основі. Питання обов'язкового призову поки що залишається відкритим, але буде запроваджено систему реєстрації.
Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.
За даними німецької розвідки, росія готується до великої війни з НАТО. москва може спробувати перевірити Альянс обмеженою військовою операцією проти країн блоку.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з генералом Карстеном Броєром, обговоривши підготовку росією нових дивізій. Сторони проаналізували військову допомогу від союзників та реформи в українських Силах оборони.
Олександр Сирський зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром для обговорення військової співпраці. Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні та обслуговування німецької техніки на фронті.
Бундесвер почав будівництво системи протиракетної оборони Arrow 3 на авіабазі Гольцдорф. Система зможе знищувати ракети на висоті до 100 км і планується бути повністю введеною в експлуатацію до 2030 року.
Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, що включає дрони, артилерію та боєприпаси. Загальна сума військової підтримки від початку війни сягає 28 мільярдів євро.
Шольц вважає передчасними дебати щодо участі бундесверу у миротворчій місії в Україні. Міноборони ФРН заявило про готовність надіслати війська для підтримки після війни.
Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію українця, який не хотів служити в армії через особисті переконання. В Україні чоловіка звинувачують у насильстві щодо поліцейського.
На Сумщині затримали 41-річного колишнього військовослужбовця Бундесверу, підозрюваного у серії зґвалтувань. Чоловіка розшукує прокуратура Бамберга за сексуальні злочини та поширення забороненого контенту.
Бундесвер зафіксував шість випадків появи невідомих безпілотників над базою в Швезінгу, де тренуються українські військові на Patriot. Німецькі військові підозрюють російське шпигунство.
67% німців підтримують військову допомогу Україні, з них 27% за її збільшення. Спостерігаються значні регіональні відмінності: на заході підтримка становить 70%, на сході - 53%.
Чисельність німецької армії скоротилася до 181 150 осіб на кінець року. Скорочення торкнулося переважно тимчасових військовослужбовців, тоді як кількість професійних військових зросла.
Уряд Німеччини схвалив дозвіл для Бундесверу збивати невідомі дрони, що загрожують людям чи критичній інфраструктурі. Рішення прийняте через збільшення випадків появи безпілотників над стратегічними об'єктами.
У Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.
Німеччина створює четверту дивізію у складі Сухопутних військ для захисту критичної інфраструктури. Нове з'єднання об'єднає 6 полків тероборони загальною чисельністю 6000 осіб.
Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України. Також планується навчання 10 000 українських військових у Німеччині протягом року.
Міноборони України замовило 180 тисяч 35-мм снарядів HEI-T для зенітних танків Gepard. Замовлення профінансує Німеччина, а виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.
Міністр оборони Німеччини заявив про відсутність планів відправляти солдатів в Україну до кінця війни. Водночас не виключив можливість розгортання Бундесверу для миротворчої місії.
Андрюс Кубілюс став першим комісаром з оборони ЄС через загрозу від росії. За даними розвідки, рф нарощує виробництво зброї та може готуватися до нападу на країни ЄС до 2030 року.
Міністр оборони ФРН Пісторіус не виключив можливість відправки німецьких миротворців в Україну в майбутньому. Наразі це питання не розглядається, але остаточне рішення залежатиме від "умов, що створилися".
Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах зізналася, що блокувала вступ України до НАТО через страх перед військовою реакцією рф. Вона пояснила це присутністю російського флоту в Криму та низькою підтримкою НАТО серед українців.
Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.
Міноборони Німеччини планує закупити 600 нових крилатих ракет Taurus Neo для Бундесверу. Перші поставки очікуються у 2029 році, проте фінансування проєкту поки що не затверджено.
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.
Громадянин РФ випадково заїхав на велосипеді в зону військових навчань Бундесверу під Гарделегеном. Військова поліція не виключає спроби шпигунства, хоча після перевірки документів росіянина відпустили.
Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив про готовність постачати Україні крилаті ракети Taurus, але за певних умов. Він критикує уряд Шольца за відсутність стратегічного бачення та закликає до більшої незалежності Європи від США у питаннях допомоги Україні.
Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що армії ФРН потрібно 35 тисяч додаткових солдатів для відповідності новим вимогам НАТО.
Генерал Бундесверу повідомив про поставку Україні двох систем ППО Iris-T SLM та SLS минулого тижня. До кінця року Німеччина планує передати ще дві системи ППО, бойові машини та артилерійські боєприпаси.