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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18090 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128580 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123295 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124722 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123624 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127025 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189885 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76707 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163961 перегляди

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Головною метою майбутньої військової реформи є зменшення бюрократії в Бундесвері - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.

Новини Світу • 11 квітня, 10:18 • 5742 перегляди

В Німеччині новий коаліційний уряд вирішив поки що зберегти добровільну основу служби в армії

Новий уряд Німеччини планує оновити військову службу на добровільній основі. Питання обов'язкового призову поки що залишається відкритим, але буде запроваджено систему реєстрації.

Новини Світу • 9 квітня, 16:02 • 11730 перегляди

Porsche SE після збитків: автомобільний холдинг розглядає можливість повернення до оборонного бізнесу

Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.

Економіка • 3 квітня, 11:09 • 11392 перегляди

путін готується до великої війни з НАТО, але спершу хоче перевірити Альянс - німецька розвідка

За даними німецької розвідки, росія готується до великої війни з НАТО. москва може спробувати перевірити Альянс обмеженою військовою операцією проти країн блоку.

Новини Світу • 28 березня, 16:42 • 28166 перегляди

Умєров зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу та повідомив йому про підготовку рф нових дивізій

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з генералом Карстеном Броєром, обговоривши підготовку росією нових дивізій. Сторони проаналізували військову допомогу від союзників та реформи в українських Силах оборони.

Війна • 22 лютого, 08:04 • 36559 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ провів важливі переговори з керівником Бундесверу

Олександр Сирський зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром для обговорення військової співпраці. Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні та обслуговування німецької техніки на фронті.

Війна • 22 лютого, 07:00 • 65510 перегляди

Німеччина розпочала будівництво нової системи ППО Arrow 3

Бундесвер почав будівництво системи протиракетної оборони Arrow 3 на авіабазі Гольцдорф. Система зможе знищувати ракети на висоті до 100 км і планується бути повністю введеною в експлуатацію до 2030 року.

Війна • 20 лютого, 15:26 • 71705 перегляди

Німеччина передала Україні новий пакет зброї: що до нього увійшло

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, що включає дрони, артилерію та боєприпаси. Загальна сума військової підтримки від початку війни сягає 28 мільярдів євро.

Війна • 17 лютого, 17:30 • 29123 перегляди

Шольц вважає дискусію про миротворчі війська в Україні передчасною

Шольц вважає передчасними дебати щодо участі бундесверу у миротворчій місії в Україні. Міноборони ФРН заявило про готовність надіслати війська для підтримки після війни.

Війна • 17 лютого, 14:44 • 31727 перегляди

Німецький суд дозволив екстрадицію українця, який відмовився від військової служби

Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію українця, який не хотів служити в армії через особисті переконання. В Україні чоловіка звинувачують у насильстві щодо поліцейського.

Кримінал та НП • 12 лютого, 16:36 • 56373 перегляди

В Україні затримали ексвійськового Німеччини, розшукуваного за тяжкі злочини

На Сумщині затримали 41-річного колишнього військовослужбовця Бундесверу, підозрюваного у серії зґвалтувань. Чоловіка розшукує прокуратура Бамберга за сексуальні злочини та поширення забороненого контенту.

Новини Світу • 9 лютого, 22:50 • 95414 перегляди

Бундесвер виявив невідомі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські військові

Бундесвер зафіксував шість випадків появи невідомих безпілотників над базою в Швезінгу, де тренуються українські військові на Patriot. Німецькі військові підозрюють російське шпигунство.

Новини Світу • 9 лютого, 13:51 • 43013 перегляди

Більшість німців підтримує постачання зброї Україні - опитування

67% німців підтримують військову допомогу Україні, з них 27% за її збільшення. Спостерігаються значні регіональні відмінності: на заході підтримка становить 70%, на сході - 53%.

Війна • 4 лютого, 18:51 • 45597 перегляди

Чисельність військовослужбовців в армії Німеччини знову скоротилася, але є зростання у професійному складі

Чисельність німецької армії скоротилася до 181 150 осіб на кінець року. Скорочення торкнулося переважно тимчасових військовослужбовців, тоді як кількість професійних військових зросла.

Новини Світу • 2 лютого, 17:30 • 43701 перегляди

Німецький уряд схвалив ідею дозволити військовим збивати невідомі дрони

Уряд Німеччини схвалив дозвіл для Бундесверу збивати невідомі дрони, що загрожують людям чи критичній інфраструктурі. Рішення прийняте через збільшення випадків появи безпілотників над стратегічними об'єктами.

Новини Світу • 15 січня, 23:28 • 22847 перегляди

Невідомі дрони помічені над стратегічними об'єктами Німеччини

У Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.

Новини Світу • 14 січня, 20:05 • 36244 перегляди

У Німеччині формують нову дивізію територіальної оборони: що відомо

Німеччина створює четверту дивізію у складі Сухопутних військ для захисту критичної інфраструктури. Нове з'єднання об'єднає 6 полків тероборони загальною чисельністю 6000 осіб.

Новини Світу • 11 січня, 13:44 • 30045 перегляди

Пісторіус анонсував поставку додаткових систем ППО і не тільки

Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України. Також планується навчання 10 000 українських військових у Німеччині протягом року.

Війна • 9 січня, 14:10 • 26820 перегляди

Україна замовила в Rheinmetall 180 тисяч снарядів для Gepard

Міноборони України замовило 180 тисяч 35-мм снарядів HEI-T для зенітних танків Gepard. Замовлення профінансує Німеччина, а виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.

Війна • 6 січня, 11:05 • 27549 перегляди

Пісторіус: жодних німецьких солдатів в Україні до кінця війни

Міністр оборони Німеччини заявив про відсутність планів відправляти солдатів в Україну до кінця війни. Водночас не виключив можливість розгортання Бундесверу для миротворчої місії.

Війна • 21 грудня, 12:20 • 63859 перегляди

Комісар з оборони ЄС: рф готується до можливого наступу на країни Європи до 2030 року

Андрюс Кубілюс став першим комісаром з оборони ЄС через загрозу від росії. За даними розвідки, рф нарощує виробництво зброї та може готуватися до нападу на країни ЄС до 2030 року.

Війна • 13 грудня, 14:38 • 18870 перегляди

"На цьому етапі - виключено. Але коли-небудь нам доведеться це зробити": Пісторіус про миротворців ФРН в Україні

Міністр оборони ФРН Пісторіус не виключив можливість відправки німецьких миротворців в Україну в майбутньому. Наразі це питання не розглядається, але остаточне рішення залежатиме від "умов, що створилися".

Війна • 6 грудня, 07:39 • 51386 перегляди

Меркель зізналася у мемуарах, що блокувала вступ України до НАТО через страх перед рф

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах зізналася, що блокувала вступ України до НАТО через страх перед військовою реакцією рф. Вона пояснила це присутністю російського флоту в Криму та низькою підтримкою НАТО серед українців.

Політика • 21 листопада, 09:56 • 18820 перегляди

Віцеканцлер Німеччини не зміг вилетіти з Лісабона через поломку нового урядового літака

Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.

Новини Світу • 13 листопада, 07:38 • 18171 перегляди

Німеччина планує витратити 2,1 млрд євро на нові крилаті ракети Taurus Neo

Міноборони Німеччини планує закупити 600 нових крилатих ракет Taurus Neo для Бундесверу. Перші поставки очікуються у 2029 році, проте фінансування проєкту поки що не затверджено.

Війна • 26 жовтня, 12:34 • 49475 перегляди

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що в пакеті

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.

Війна • 17 жовтня, 19:20 • 20741 перегляди

У Німеччині росіянин проник на полігон Бундесверу: спецслужби не виключають шпигунство на користь рф

Громадянин РФ випадково заїхав на велосипеді в зону військових навчань Бундесверу під Гарделегеном. Військова поліція не виключає спроби шпигунства, хоча після перевірки документів росіянина відпустили.

Війна • 14 жовтня, 17:31 • 44547 перегляди

Кандидат у канцлери Німеччини готовий постачати Taurus Україні за певних умов

Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив про готовність постачати Україні крилаті ракети Taurus, але за певних умов. Він критикує уряд Шольца за відсутність стратегічного бачення та закликає до більшої незалежності Європи від США у питаннях допомоги Україні.

Політика • 14 жовтня, 06:11 • 17799 перегляди

У Бундестазі вважають, що армії ФРН знадобиться ще 35 тисяч військових, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО

Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що армії ФРН потрібно 35 тисяч додаткових солдатів для відповідності новим вимогам НАТО.

Новини Світу • 13 жовтня, 00:33 • 20180 перегляди

Німеччина поставила Україні дві системи ППО Iris-T за тиждень - генерал Бундесверу

Генерал Бундесверу повідомив про поставку Україні двох систем ППО Iris-T SLM та SLS минулого тижня. До кінця року Німеччина планує передати ще дві системи ППО, бойові машини та артилерійські боєприпаси.

Війна • 9 жовтня, 11:14 • 35472 перегляди