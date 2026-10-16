Як Німеччина посилить Tomahawk українськими "Барсами" та де Україна вже застосовувала ці ракети

Німеччина планує доповнити американські крилаті ракети Tomahawk дешевшими засобами далекобійного ураження, серед яких розглядають українські ракети-дрони "Барс". Бундесвер хоче отримати нове озброєння вже у 2027 році, щоб мати змогу завдавати масованих ударів на великі відстані. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на німецьке видання hartpunkt, пише УНН.

Деталі

За словами представника керівництва Бундесверу Крістіана Фройдінга, Німеччина прагне створити наземні засоби ураження цілей на відстані до 1500 км. Серед перспективних варіантів, за інформацією журналістів, розглядають український "Барс" та американську ракету Anthem.

Водночас Берлін планує придбати 400 ракет Tomahawk і 3 батареї пускових установок Typhon. Поєднання дорогих крилатих ракет із дешевшими засобами дозволить збільшити кількість одночасних ударів та ускладнити роботу протиповітряної оборони противника.

Де Україна вже використовувала "Барс"

Попри те, що Німеччина лише готується отримати українські ракети-дрони, Сили оборони України вже застосовують їх проти російських військових об'єктів.

Зокрема, 17 травня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про використання RS-1 "Барс" разом з іншими українськими безпілотниками для ударів по цілях у московській області. Раніше також повідомлялося про застосування реактивних "Барсів" під час атак на військові підприємства росії.

Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів

Українська розробка належить до класу відносно недорогих далекобійних засобів ураження. Саме можливість їхнього масового застосування робить такі ракети цікавими для Бундесверу.

У липні Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво "Барсів". Вона дозволить німецькій стороні виготовляти ці ракети для власних потреб.

Водночас остаточного рішення щодо прийняття "Барсів" на озброєння Бундесверу ще немає. Перед можливими закупівлями українські ракети мають пройти необхідні перевірки.

Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загроз